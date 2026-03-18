南韓演員林贊玟拭淚告白「孩子們沒有錯」 《有真與有真》跨海擁抱受傷靈魂

即便演出超過60多場，南韓演員林贊玟（右）與姜知慧仍表示每次登台都是新的世界。（C Musical提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕自2021年首演至今已演出超過60場次的韓國音樂劇演員林贊玟與姜知慧，近日隨《有真與有真》二度訪台，今（18）日將於北藝中心登台演出，演出前，演員林贊玟、姜知慧、導演Lee Ki Peum以及音樂總監羊智海等人接受媒體訪問。２位南韓演員紛紛表示，隨著人生閱歷增加，每一次走進角色世界都有不同的樣貌。

《有真與有真》內容涉及兒童性暴力與成長創傷等沉重議題。飾演「小有真」的林贊玟受訪時透露自己已為人母，在聊到此劇時更感性落淚，她表示，去年來台演出後與女兒相處，心態產生巨大轉變。她含淚提到，身為媽媽，看見小孩發生任何事都會心碎，她最想對劇中的少女們說：「孩子，你們沒有錯，錯的是大人。」她強調受害者腦袋常會胡思亂想，但知道自己沒有錯非常重要，她想抱著小有真說謝謝她這麼努力地活下來。

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音樂劇《有真與有真》韓版導演Lee Ki Puem攜初代卡司林贊玟（左）與姜知慧來台演出。（C Musical提供）

飾演「大有真」的姜知慧則提到，雖然劇中有一幕外婆幫忙刷洗受害後身體的場面非常殘忍，但她參考了韓劇《我們的藍調時光》，試著用溫柔且抽離的語氣呈現那份無奈與愛。她希望透過這部作品傳達「人生依舊美麗」的象徵，即使經歷不好的瞬間，依然有光明的希望。

林贊玟、姜知慧皆表示，雖然台灣與韓國演員詮釋方式不同，但那份理解角色深層內心的共感是跨越語言的，即便已演出超過60幾場，她們依然會在每一場表演中融入自己的體悟。希望能讓觀眾在角色中投射自己的經驗，走出劇場時能感到自己並不孤單，有很多人陪著他。

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