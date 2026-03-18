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在AI時代搶回「台灣主體」敘事權！新媒體藝術家吳哲宇發起「taiwan.md」實驗 「早餐店阿姨」到「便利商店」皆成觀點

2026/03/18 19:28

「隨機發現台灣」功能，只要點擊骰子即可隨機探索意想不到的台灣敘事。（圖片擷取自taiwan.md網站）「隨機發現台灣」功能，只要點擊骰子即可隨機探索意想不到的台灣敘事。（圖片擷取自taiwan.md網站）

〔記者董柏廷／台北報導〕當外國友人問起「台灣是什麼樣的地方」時，除了珍奶與半導體，還能給出什麼樣的答案？台灣新媒體藝術家吳哲宇今（18）日於臉書公布，發起一項瘋狂計畫，其買下網域名「taiwan.md」並建立一個開源知識庫，試圖在 AI 成為知識中介的時代，由台灣人親手定義自己的樣貌。

台灣新媒體藝術家吳哲宇發起「taiwan.md」計畫，邀請大眾共同參與一場關於國家的數位策展實驗。（圖片擷取自taiwan.md網站）台灣新媒體藝術家吳哲宇發起「taiwan.md」計畫，邀請大眾共同參與一場關於國家的數位策展實驗。（圖片擷取自taiwan.md網站）

吳哲宇表示，此計畫源於其在國際場合的反思，他提到，曾在威尼斯雙年展、波蘭等地參展與演講，經常被反覆問及「哪裡可以真正了解台灣」。他發現維基百科寫的是事實而非故事，觀光局講的美好卻未必真實，為了建立一個具備觀點、溫度且結構化的入口，他運用軟體工程中 SSOT（Single Source of Truth，唯一真相來源）的概念，為台灣寫一份「README」。

台灣新媒體藝術家吳哲宇以網路內容策展為台灣寫一份說明書。（圖片擷取自taiwan.md網站）台灣新媒體藝術家吳哲宇以網路內容策展為台灣寫一份說明書。（圖片擷取自taiwan.md網站）

網站內容目前涵蓋歷史、地理、美食、便利商店文化等12面向，且提供中英文切換功能，網站呈現的策展語氣極具生活感，例如描寫早餐店時，不只列出餐點，更描述「早餐店阿姨如何成為社區情報中心」；描寫便利商店時，重點也不在密度世界第2的數字，而是描繪民眾在店內繳罰單、領包裹、影印論文，甚至坐在窗邊吃關東煮看街頭風景的真實日常。

網站規畫「30 分鐘認識台灣」透過精選文章帶領讀者快速進入各種主題。（圖片擷取自taiwan.md網站）網站規畫「30 分鐘認識台灣」透過精選文章帶領讀者快速進入各種主題。（圖片擷取自taiwan.md網站）

吳哲宇強調，「taiwan.md」的核心精神在於「策展」，每篇文章都不只是資訊的堆砌，而是如同博物館裡的展板，擁有脈絡與觀點。他指出，在AI時代，掌握高品質的結構化內容就掌握了敘事權。當未來人們透過ChatGPT詢問台灣時，AI檢索到的資料若是由台灣人自主定義、具備繁體中文美學與在地溫度的內容，產出的回答才不會只是冰冷的片段拼貼，而是帶有我們自己的觀點。

互動式知識圖譜將台灣的人物、社會、經濟等節點建立系統化連結。（圖片擷取自taiwan.md網站）互動式知識圖譜將台灣的人物、社會、經濟等節點建立系統化連結。（圖片擷取自taiwan.md網站）網站也能切換至英文版。（圖片擷取自taiwan.md網站）網站也能切換至英文版。（圖片擷取自taiwan.md網站）

吳哲宇說明，此計畫用 Markdown 格式建構內容，是為了讓 AI 機器人更容易讀懂台灣，同時採取「CC BY-SA 4.0」開源授權，所有內容皆在GitHub上公開，邀請大眾共同參與一場關於國家的數位策展實驗，讓台灣不再是被動被定義的對象，而能主動向世界遞出充滿溫度的說明書（README）。詳詢網站：https://taiwan.md/


吳哲宇臉書全文：

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