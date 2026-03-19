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從誠品榜首到創業波折 暢銷作家黃山料公司受害案件引發關注

2026/03/19 10:53

網紅作家黃山料。（翻攝自黃山料臉書）網紅作家黃山料。（翻攝自黃山料臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北地檢署今（19）日偵結一起侵占案，三千娛樂公司負責人邱致謙因涉嫌偽造不實單據、侵占公款及背信，金額高達500多萬元，遭檢方依違反商業會計法、侵占等罪嫌提起公訴。

此案也讓日常風景有限公司（去年3月已解散）重回大眾視野。「日常風景」創辦人黃山料出生於金門的黃山料，曾為連續4年蟬聯誠品書店年度暢銷總冠軍作家，其主張「用手機寫作」為特色，代表作包含文集《好好生活慢慢相遇》、小說《擁有過 就好：告別青春的最後一封情書》、《餘生是你 晚點沒關係》、《好好再見 不負遇見》、8年日記集結的《把日子慢慢變好》等多部，作品風格主打溫情與自我療癒。

然而，黃山料的文字與觀點經常在社群平台上常引發兩極評論。2024年間，他曾因一席「能抵擋家暴是適合對象」的言論，遭網友砲轟為「毒雞湯」，質疑其觀點變相支持家庭暴力，引發各界激烈爭執。

儘管言論爭議不斷，黃山料的作品依然在圖書市場占有一席之地，出版作品皆能保持暢銷長紅。

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