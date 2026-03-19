奈良美智也著迷！發文挺《大濛》揭祕他心中的「台灣濕度」

奈良美智轉發《大濛》日本版海報，興奮表示電影即將在日本上映。（圖片取自奈良美智Ｘ）

〔記者董柏廷／台北報導〕由陳玉勳執導的電影《大濛》，即將在日本以《霧のごとく》之名正式上映。此項消息不僅令影迷振奮，連長期熱愛台灣的日本當代藝術大師奈良美智（Yoshitomo Nara），也特別在社群平台X原 Twitter）發文力挺，展現他對這部作品的深厚情感。

奈良美智對電影即將在日上映的期待之情溢於言表。（圖片取自奈良美智Ｘ）

奈良美智於貼文中率先歡呼「太棒了！」，慶祝這部描述台灣歷史的傑作終於登陸日本。但他隨後展現頑皮本色，開玩笑質疑官方定下的日文標題翻譯得「有點微妙」。他分享，自己在台灣旅行時，最難忘的就是那種濕度極高、被薄霧籠罩的獨特風景，在他心中，這就是電影標題《大濛》的真諦。

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對於這部以白色恐怖時代為背景的作品，奈良美智感性表示，若由他來命名，他會將這部片稱作「霧中映照的故事」，以此連結那段沉重的歷史與當時的人民生活。雖然對譯名有自己的「大師級見解」，他最後仍大方表示官方標題也很不錯，並附上愛心符號，號召日本觀眾進戲院感受這段來自台灣的動人故事。

奈良美智分享在台灣旅行時，常會遇到濕度很高、彷彿被薄霧包圍般的風景，正符合他心中的「大濛」意象。（圖片取自奈良美智Ｘ）

やった〜！台湾映画「大濛 / a foggy tale」 ついに日本での上映が決まりました❣️題して「霧のごとく」・・・なんかタイトルの和訳が微妙じゃないですか？https://t.co/gQvjsll8Hr — yoshitomo nara / 奈良美智 （@michinara3） March 18, 2026

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