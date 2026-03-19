大阪世博艾拉也來了！4月台中兒童藝術節16團輪演

台中兒童月歡迎來「FUN」電，4月3日至5日在文心森林公園等地接續演出。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中兒童月歡迎來「FUN」電，兒童藝術節系列活動熱鬧登場，4.2公尺高小學生人偶「艾拉」曾在日本大阪參與文化世博，將與紙風車劇團及16組表演團隊，4月3日至5日一同在文心森林公園等地接續演出。

「4月兒童節，一起來放電」！為迎接兒童清明連假，台中市社會局長廖靜芝、文化局長陳佳君、新聞局長欒治誼規劃系列活動，其中，「藝同Fun電去」將在文心森林公園規畫主題區域，4月3日晚間由紙風車劇團於文心森林公園演出兒童劇「三國奇遇」，以創新手法重新詮釋經典文學《三國演義》，透過生動舞台引領親子穿梭古今。

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立法院副院長江啟臣趕到中市府中庭與幼童互動。（記者黃旭磊攝）

台中市府附設員工子女托嬰中心幼童，今天（19日）上午由立法院副院長江啟臣、藍委羅廷瑋等人陪同啟動活動，陳佳君強調，今年兒藝節整體規畫「夢之島」、「故事島」、「遊戲島」及「咕嚕島」等4大主題區域，其中，4.2公尺人偶艾拉，曾在2025年遊走大阪世博引起轟動，將於「夢之島」系列亮相，台中市吉祥物將由歐米馬領軍亮相。

文化局表示，4月3日至5日3天活動，於文心森林公園邀請16組表演團隊與街頭藝人輪番演出，並規畫互動遊戲及市集內容，今年首度加入「全國兒童聯想創作畫」作品展示，讓大小朋友都能盡情參與、滿載而歸，相關訊息可至台中市文化局官網及臉書粉絲專頁查詢。

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