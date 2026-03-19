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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

臨暗仔環境藝術節明開幕 以光影呈現專屬城南的傍晚光景

2026/03/19 14:52

台北市客家文化基金會舉辦「臨暗仔環境藝術節」，將於20日開幕。（客基會提供）台北市客家文化基金會舉辦「臨暗仔環境藝術節」，將於20日開幕。（客基會提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客家文化基金會與台北市文化基金會合作，串連「臨暗仔環境藝術節」與「寶藏巖光節」，明（20）將在客家公園舉行暖身開幕活動，並於21日由寶藏巖國際藝術村接力登場，共同呈現城南地區獨具特色的環境藝術風景，邀請民眾在城市傍晚時分，走進一場結合環境、文化與藝術的感官體驗。

客基會說，「臨暗仔環境藝術節」展期自3月20日至6月29日。「臨暗仔」（Limˇ-Am-eˋ）是客語中對傍晚時分的稱呼，象徵白晝與夜晚交會的片刻，也隱喻文化轉譯與新生的臨界狀態。

客基會提到，這次藝術節邀請10組藝術家參與，以象徵地形開闊、群聚互動與情感交流的「埕」為核心概念。（客基會提供）客基會提到，這次藝術節邀請10組藝術家參與，以象徵地形開闊、群聚互動與情感交流的「埕」為核心概念。（客基會提供）

客基會提到，這次藝術節邀請10組藝術家參與，以象徵地形開闊、群聚互動與情感交流的「埕」為核心概念，融合自然生態、人文記憶與環境共生的靈感，創造獨特的光影藝術，每件創作就是一個微型之「埕」，代表著創作者與觀賞者的互動交流世界。

客基會表示，期望透過藝術介入與策展設計，形塑一條橫跨時間、地景與文化記憶的藝術軸線，於傍晚至夜間的時段，以環境光影藝術為主要的表現形式，發展專屬於城南地區的「臨暗仔美學」。

客基會說明，藝術節以這段時間的光線與氛圍為靈感，邀請藝術家透過創作回應城市、環境與人之間的關係，讓觀眾在日夜交替的時刻，重新感受公共空間的可能性。

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