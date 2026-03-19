這匹馬竟然有戲！國光劇團「胭脂赤兔」擬人化回眸 謝冠生演繹神駒靈魂視角

〈呂布試馬〉中魏伯丞（中）飾演呂布、王詠增（右2）飾演馬童，精彩對戲。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心轄下國光劇團即將於3月20日至22日，在台灣戲曲中心大表演廳推出《永恆時尚一春分》系列演出。本次由戲劇顧問王安祈精心規劃，不僅包含《武松打店》、《賀后罵殿》、《平貴別窰》、《鍾馗嫁妹》、《斷烏盆》、《鍘駙馬》、《鍘判官》、《雙 遠山含笑》以及《胭脂赤兔》等經典劇目，更透過視角重構，讓傳統京崑藝術在當代流轉出全新魅力。

謝冠生飾演擬人化的胭脂赤兔馬。（記者董柏廷攝）

其中，系列演出的焦點，落在3月22日午場的《胭脂赤兔》，由國光劇團戲劇顧問王安祈打破慣常敘事，首度由三國神駒「赤兔馬」的角度出發，探問這匹名馬為何在呂布被斬後選擇苟活，卻在關公歸天後絕食自盡？劇中安排謝冠生飾演「擬人化」的赤兔馬，以神駒的回眸串聯起呂布與關羽的主僕交會。

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全劇由唐文華老師主排，透過擬人化演繹展現萬物有靈的內心世界，融合魏伯丞、王詠增主演的〈呂布試馬〉、溫宇航主演的〈白門樓〉，以及李家德主演的〈敗走麥城關聖歸天〉，闡釋赤兔馬一生在人類的權謀鬥爭中身不由己，唯有在最後為主殉忠的抉擇中，才真正擁有了靈魂的自主。

國光劇團表示，本次系列劇目除了展現演員在表演絕技上的深厚底蘊，更試圖從司法正義、情感辭別與歷史回望等多重維度，引導觀眾思考生命的抉擇。演出詳詢OPENTIX網站。

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