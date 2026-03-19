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陶藝也能用「聽」的？中原文創園區「見像．聞聲」特展顛覆賞陶想像

2026/03/19 21:15

左起桃園市文化局長邱正生、陶藝家許明香、中原文創園區總監游冉琪參觀年度特展「見像・聞聲」聽見陶瓷特展。（記者李容萍攝）左起桃園市文化局長邱正生、陶藝家許明香、中原文創園區總監游冉琪參觀年度特展「見像・聞聲」聽見陶瓷特展。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中原文創園區年度特展「見像・聞聲」聽見陶瓷特展，跨界整合陶瓷藝術、聲音設計、數位科技與沉浸式體驗，以「聲音」作為觀展路徑，來自46組藝術家、展出作品64件 ，今（19）日舉辦開幕活動，即日起至5月10日於1至3倉展出。

桃園市文化局長邱正生出席開幕式表示，年度特展規劃以「沉浸─包覆─靜謐」為敘事節奏，串聯3大倉庫空間設置「聽廳」、「賞廳」與「動廳」展區，透過不同感官體驗，引導觀眾從「聽見陶瓷」、到「細看陶瓷」、再到「參與陶瓷」，打開欣賞陶瓷的全新方式。

陶藝家姚郁蕙的作品─大珠小珠落玉盤。（記者李容萍攝）陶藝家姚郁蕙的作品─大珠小珠落玉盤。（記者李容萍攝）陶藝家華章瑋的作品─- 魔罐。（記者李容萍攝）陶藝家華章瑋的作品─- 魔罐。（記者李容萍攝）

「聽廳」聚焦揉土、拉坯、修坯、燒窯等過程的真實聲響，帶領觀眾走入陶藝家的創作現場，其中包含ASMR（自發性知覺經絡反應）沉浸體驗區，讓觀眾放大感官置身在原始的製陶聲音，感受陶瓷創作的時間與手作時的聲音交錯變化。

「賞廳」以視覺與聽覺交織的跨感官體驗為核心，透過展場氛圍與聲音設計，讓觀眾在觀看作品的同時，也能「聽見」陶藝的質地與情緒，引導觀者放慢腳步，細看作品的樣貌、作品的聲音訴說，在靜謐的觀展過程中感受陶藝的另一種魅力。

陶藝家黃偉茜的作品─ 地．脈。（記者李容萍攝）陶藝家黃偉茜的作品─ 地．脈。（記者李容萍攝）

「 動廳」結合AI科技與互動裝置，讓觀眾在陶瓷上彩繪心聲，轉換後看見自己的聲音。透過互動體驗，不僅觀展，也成為創作的一部分，體驗聲音、身體與藝術之間的連結；展覽設計「爆爆土」體驗活動，邀請民眾親手觸碰陶土，在捏、摔、回彈與擠壓的過程中製造各種聲響，感受陶土最純粹的樂趣。

「見像・聞聲」聽見陶瓷特展開幕式演出。（記者李容萍攝）「見像・聞聲」聽見陶瓷特展開幕式演出。（記者李容萍攝）

特展期間的週末舉辦陶藝市集，邀請民眾化身「聲音採集者」，完成任務賓果卡，有機會抽中iPad；「陶氣野餐日」結合野餐、市集與表演，並推出馬賽克拼磚牆共創，以及寶寶爬行拿餐盒挑戰，讓全家大小參與其中；「碎碎平安釋放日」透過陶片敲擊轉化情緒為公共藝術；「慢練習─放空體驗」邀請民眾在城市中按下暫停鍵，回歸陶瓷裡靜的本質。

桃園市中原文創園區年度特展「見像・聞聲」聽見陶瓷特展，跨界整合陶瓷藝術、聲音設計、數位科技與沉浸式體驗。（記者李容萍攝）桃園市中原文創園區年度特展「見像・聞聲」聽見陶瓷特展，跨界整合陶瓷藝術、聲音設計、數位科技與沉浸式體驗。（記者李容萍攝）

粉絲專頁同步推出「猜猜是誰的聲音」線上聲音謎題活動，延伸展覽的互動樂趣；花果波波工藝室於4月18、19日、5月1、2日辦理陶藝手作體驗，彩繪陶瓷小鳥花器與香器；3月22日、4月11日、5月3日邀請資深陶藝家詹國祥現場示範傳統製陶技藝。

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