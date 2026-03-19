桃園5萬馬祖人催生母語傳承 文化局出版母語繪本22日發表

桃園市文化局接續邀請馬祖語專家，創作《過臺灣》、《落腳八德》兩冊繪本。（桃園市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市擁有全國最多的馬祖人，素有馬祖人的第二故鄉之稱。市府文化局有鑑於今日馬祖人使用的閩東語快速流失，恐面臨失傳的危機，首次出版馬祖閩東語故事繪本，22日上午10點30分在桃園市馬祖會館舉辦新書發表會，29日下午3點在八德區陸光市民活動中心馬祖文化閱讀體驗活動，歡迎馬祖鄉親出席，一同用母語重溫馬祖人遷移桃園的歷史足跡。

文化局長邱正生表示，遷居桃園的馬祖人從1960年代開始大量遷移至今約有5萬人，已繁衍到第三、四代，比原鄉連江縣1萬3千人還多，但馬祖人在桃園落地生根的同時，馬祖閩東語也面臨快速流失的危機，據研究，三代之間流失的比例超過九成，已發生嚴重的世代斷層，在傳承上屬於「嚴重危險」的等級。

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桃園市文化局接續邀請馬祖語專家，創作《過臺灣》、《落腳八德》兩冊繪本。（桃園市文化局提供）

因此，文化局從2024年開始，以馬祖家庭為對象，首次推動「馬祖語學習家庭」，希望透過親子共學，讓母語傳承回歸家庭、融入生活，並在去年首次推動「馬祖語故事劇場」，串聯四代的馬祖人，培訓用母語演出馬祖人渡海來台打拚的故事，獲得許多馬祖鄉親的感動，也喚起更多人關心馬祖語傳承的議題，為馬祖語的發展注入社會共創的活力。

邱正生說，今年文化局接續邀請馬祖語專家，將半世紀前馬祖人飄洋過海、遷移桃園的故事，創作成《過臺灣》、《落腳八德》兩冊繪本。書中對於當時馬祖人因受戰爭威脅、生計受困，為追求更美好的生活而遷居台灣的生命經驗，都有很生動的描述。其次，文字採用馬祖閩東語及華語對照，並且同步出版雙語有聲書的方式，希望讓繪本成為孩子學習母語的教材，也能夠了解馬祖長輩獨特的歷史記憶。

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