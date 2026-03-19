師大梁實秋文學大師獎 林禹瑄、鄧鴻樹分獲散文大師、翻譯大師首獎

「第38屆師大梁實秋文學大師獎」頒獎，旅居比利時的青年作家林禹瑄（右）以《夢遊的犀牛》勇奪「散文大師獎」首獎，從台灣師範大學教務長兼任文學院院長須文蔚（左）手中接下獎座。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕華文文學界年度盛事「第38屆師大梁實秋文學大師獎」今天（19日）頒獎。旅居比利時的青年作家林禹瑄以《夢遊的犀牛》勇奪「散文大師獎」首獎；台東大學副教授鄧鴻樹則以譯作《吉姆爺：一段軼事》獲頒「翻譯大師獎」首獎。這次優選獎項也頒發給文壇及譯界中堅，表揚其於文學創作與翻譯領域的卓越成就。

台東大學副教授鄧鴻樹（右）以譯作《吉姆爺：一段軼事》獲頒第38屆師大梁實秋文學大師獎「翻譯大師獎」首獎，從文化部人文及出版司簡任視察陳文婷（左）手中接下獎座。（台師大提供）

今年「師大梁實秋文學大師獎」共有84部作品報名角逐，創歷年新高。其中，散文大師獎的參賽者來自台灣、香港、馬來西亞、日本及中國等地，經來自台灣、香港、新加坡及美國等地的專家學者所組成的評審團細心討論與評選，共遴選出10部優秀作品。

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曾出版多部詩集的青年作家林禹瑄，此次憑藉散文集《夢遊的犀牛》獲得散文大師獎首獎。評審認為，其飽含詩意的文字，緩緩剖白她對自我的探掘，自眾多佼佼者中脫穎而出拿下首獎，可謂實至名歸。

而散文大師獎的優選得主，則包含馬華作家李有成、曾獲台灣文學獎肯定的凌性傑、鏡文學執行總編輯張惠菁及中國紀錄片導演張贊波，各自憑藉其優秀的散文集拿下優選獎項，這4部各具特色的作品，展現了不同地域與創作風格的多樣性。

翻譯大師獎首獎由台東大學英美語文學系副教授鄧鴻樹獲得，其翻譯作品《吉姆爺：一段軼事》展現了極佳的遣詞用字精準度。評審認為其譯作忠實呈現出康拉德語言中的距離感與陌生感，使華文讀者感受到原文敘事的情感氛圍，因此獲獎。

而翻譯大師獎優選得主李珮華、林熙強、張茂芸及閻紀宇，也皆為在翻譯界筆耕多年的名家，無論是對於譯作節奏的掌控，或是翻譯語言的流暢度，均獲得評審的高度讚賞。

台師大文學院院長須文蔚說，師大梁實秋文學大師獎設立的初衷，是為了紀念在台師大英語系深耕多年的文學院前院長、對翻譯與散文貢獻卓著的梁實秋先生。自1988年首屆舉辦以來，該獎項迄今已走過38載，儼然成為全球華文出版界的指標性獎項，不僅鼓勵創作風氣，更肩負推廣優秀華文書籍、深化大眾閱讀文化的使命。

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