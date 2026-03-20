楊双子帶路！麻薏湯與大麵羹藏島嶼移動靈魂 「双子之城」解密台中混血美學

《藝術很有事》補捉到楊双子走入台中市中央公有零售市場，拆除前的最後巡禮。（楊双子、公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣文學近年在國際大放異彩，作家楊双子以《臺灣漫遊錄》榮獲2024年美國國家圖書獎翻譯文學獎，並入圍 2026年國際布克獎長名單。公視旗艦藝文節目《藝術很有事》推出全新一集《双子之城—楊双子的台中文學風景》，邀請觀眾跟隨楊双子的視角重返成長地台中，穿梭街角老屋與傳統市場，凝視這座性格「既主流又邊緣」的城市。

楊双子透過書寫《開動了！老台中》，以飲食切入，重新理解台中文化。（公視提供）

楊双子本名楊若慈，與已故雙胞胎妹妹楊若暉共用筆名，對她而言，此筆名不只是創作的符號，也是她在失去妹妹之後，帶著對方一起寫下去的生命連結。紀錄片中，楊双子坦言過去並不覺得台中輪廓鮮明，直到離開家鄉移居台北10年，才逐漸意識到台中的特色在於「不斷變動、沒有包袱」。

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楊若慈（右）與妹妹楊若暉（左）共創筆名「楊双子」，妹妹離世後，楊若慈續以「楊双子」創作。（楊双子、公視提供）

此種「移動」的生命經驗體現在楊双子的多部作品中，如散文集《我家住在張日興隔壁》回顧她與妹妹相依為命、不斷面對被命運丟下的過程，也讓「家」成為她筆下既親密又難以抵達的核心、《開動了！老台中》中，她則透過飲食重新理解城市文化，無論是帶著微苦回甘的麻薏湯，還是充滿庶民氣息的大麵羹，都是她想在消失前努力留下的記憶。楊双子認為，台中的城市性格就是「求新求變」，這種特質也讓她的作品如《四維街一號》與《臺灣漫遊錄》充滿族群流動的敘事張力。

《双子之城—楊双子的台中文學風景》走入烏日與台中市場，引領觀眾看見作家如何將個人創傷與城市歷史交織，構築出一座屬於她的双子之城。目前已於《藝術很有事》YouTube頻道與公視+上架，並預計於4月 4日週六下午2點 30分於公視頻道播出。

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