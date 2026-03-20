奇美博物館「埃及之王」開展7週 參觀人次直逼14萬

奇美博物館《埃及之王：法老》特展開幕以來，深受歡迎，累計參觀人次已直逼14萬。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館與大英博物館合作推出的《埃及之王：法老》特展1月底登場後，持續受到各界歡迎，開幕迄今7週，累計參觀人次直逼14萬，迴響熱烈。

奇美博物館《埃及之王：法老》特展開幕以來，一直深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

「埃及之王」匯聚了280件珍稀藏品，是歷來法老文物來台規模之最，難得一見，開展以來，票房表現亮眼，遊客不斷湧至，讓奇美博物館更為熱門。

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配合特展，奇美博物館也推出「消失的法老」VR體驗，年輕人相當喜愛。（記者吳俊鋒攝）

館方表示，特展從法老的多重角色出發，透過巨型雕像、金飾珍寶、外交書信等珍罕文物，一窺統治偉大古文明的現實與挑戰，值得推薦。

奇美博物館《埃及之王：法老》特展開幕以來，深受歡迎，參觀人潮絡繹不絕。（記者吳俊鋒攝）

館方建議民眾事先線上預購，無論是透過哪個通路，買票後都可善用官網的「快速入場預約」，輕鬆選定報到時段，可以減少排隊等候時間。

快速入場預約連結：

https://www.chimeimuseum.org/special-exhibition/68a68f0a422a6/692ea1a77202a

館方也指出，現場有提供免費語音導覽服務，民眾只需攜個人耳機，以及具網路功能的手機，就可深度探索展件背後的精彩故事。

配合特展，奇美博物館更引進沉浸式VR體驗《消失的法老》（The Horizon of Khufu），讓民眾親自走進世界七大奇景之一的金字塔內部，透過尖端科技，穿越時空，感受完整的古埃及文明魅力，歡迎前來。

館方提到，因應國際博物館數位轉型趨勢，奇美今年也啟動全新的「VR體驗廳」，與VIVE Arts合作，將法國VR探險體驗先驅Excurio的人氣作品《消失的法老》帶到台灣，藉此呼應來自大英博物館的超級大展《埃及之王：法老》，打造虛實整合的「一站式古埃及體驗」。

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