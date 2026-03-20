自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

雲林六房媽南巡躍上國際！ 短片《拾年》勇奪紐約國際電影獎3大獎

2026/03/20 14:07

雲林影像創作者張宏誼拍攝雲林六房媽祖南巡延香短影音《拾年》奪紐約紐約國際電影獎3大獎，雲林縣府前往張貼紅榜祝賀。（雲林縣府提供）雲林影像創作者張宏誼拍攝雲林六房媽祖南巡延香短影音《拾年》奪紐約紐約國際電影獎3大獎，雲林縣府前往張貼紅榜祝賀。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林影像創作者張宏誼拍攝雲林六房媽祖睽違10年南巡延香短片《拾年》，影片中細膩記錄每個人的表情、雙手合十等動作，讓人感受到台灣民眾虔誠的媽祖信仰文化，令人感動，日前在「紐約國際電影獎」（New York International Film Awards, NYIFA）囊括最佳短片、最佳攝影及最佳獨立短片3項殊榮，讓國際看見台灣、雲林在地文化。

雲林六房媽是雲林極具代表性的民間信仰，沒有固定廟宇，由5股34庄輪值奉祀，每年的過爐儀式吸引數萬名信徒隨香，張宏誼家住虎尾過溪，從小參與六房媽過爐活動，也是六房媽的信徒。

張宏誼說，六房媽除了每年過爐受到大家矚目，還有南巡、北巡，上次到古坑、大林南巡是在10多年前，去年底在天時、地利、人和都配合下舉辦，他與友人導演李秉橙、製片周鈺欣等，歷時3、4個月籌備，拍攝六房媽整個南巡過程，並剪接成約5分鐘短片。

張宏誼表示，《拾年》不是強調遶境的陣頭，而是著重信徒、路人對媽祖虔敬的表情，及持香或雙手合十、跪地叩首等動作，讓人看見人與神、神跟人的故事。

雲林影像創作者張宏誼主要以拍攝台灣宗教信仰及民俗，曾多次在國際得獎，讓世界看見台灣文化魅力。（張宏誼提供）雲林影像創作者張宏誼主要以拍攝台灣宗教信仰及民俗，曾多次在國際得獎，讓世界看見台灣文化魅力。（張宏誼提供）

張宏誼從事攝影工作多年，主要以拍攝台灣宗教信仰及民俗，跑遍全國各地，拍攝大甲媽遶境、白沙屯進香、北港媽遶境、六房媽過爐、鹽水蜂炮、家將座炮、新莊地藏庵等作品，多次在美國、巴黎、日本及匈牙利等國際攝影獎獲獎，讓世界看見台灣宗教文化魅力。現為德國蔡司光學合作攝影師、法國Singulart藝廊合作藝術家。

雲林縣長張麗善表示，雲林擁有豐富的人文歷史與宗教文化，許多珍貴的地方故事值得被世界看見，張宏誼以影像紀錄六房天上聖母南巡文化並在國際影展獲得肯定，更讓世界透過影像認識台灣及雲林。

《拾年》影片連結https://youtu.be/HTywd3YIVOY?si=xmtw65SF4Os1cg_X

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中