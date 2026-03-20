雲林六房媽南巡躍上國際！ 短片《拾年》勇奪紐約國際電影獎3大獎

雲林影像創作者張宏誼拍攝雲林六房媽祖南巡延香短影音《拾年》奪紐約紐約國際電影獎3大獎，雲林縣府前往張貼紅榜祝賀。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林影像創作者張宏誼拍攝雲林六房媽祖睽違10年南巡延香短片《拾年》，影片中細膩記錄每個人的表情、雙手合十等動作，讓人感受到台灣民眾虔誠的媽祖信仰文化，令人感動，日前在「紐約國際電影獎」（New York International Film Awards, NYIFA）囊括最佳短片、最佳攝影及最佳獨立短片3項殊榮，讓國際看見台灣、雲林在地文化。

雲林六房媽是雲林極具代表性的民間信仰，沒有固定廟宇，由5股34庄輪值奉祀，每年的過爐儀式吸引數萬名信徒隨香，張宏誼家住虎尾過溪，從小參與六房媽過爐活動，也是六房媽的信徒。

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張宏誼說，六房媽除了每年過爐受到大家矚目，還有南巡、北巡，上次到古坑、大林南巡是在10多年前，去年底在天時、地利、人和都配合下舉辦，他與友人導演李秉橙、製片周鈺欣等，歷時3、4個月籌備，拍攝六房媽整個南巡過程，並剪接成約5分鐘短片。

張宏誼表示，《拾年》不是強調遶境的陣頭，而是著重信徒、路人對媽祖虔敬的表情，及持香或雙手合十、跪地叩首等動作，讓人看見人與神、神跟人的故事。

雲林影像創作者張宏誼主要以拍攝台灣宗教信仰及民俗，曾多次在國際得獎，讓世界看見台灣文化魅力。（張宏誼提供）

張宏誼從事攝影工作多年，主要以拍攝台灣宗教信仰及民俗，跑遍全國各地，拍攝大甲媽遶境、白沙屯進香、北港媽遶境、六房媽過爐、鹽水蜂炮、家將座炮、新莊地藏庵等作品，多次在美國、巴黎、日本及匈牙利等國際攝影獎獲獎，讓世界看見台灣宗教文化魅力。現為德國蔡司光學合作攝影師、法國Singulart藝廊合作藝術家。

雲林縣長張麗善表示，雲林擁有豐富的人文歷史與宗教文化，許多珍貴的地方故事值得被世界看見，張宏誼以影像紀錄六房天上聖母南巡文化並在國際影展獲得肯定，更讓世界透過影像認識台灣及雲林。

《拾年》影片連結https://youtu.be/HTywd3YIVOY?si=xmtw65SF4Os1cg_X

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