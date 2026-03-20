《看見臺灣》4/10苗栗唯一公演開放索票 呈現台灣文化風貌

《看見臺灣WE ARE TAIWAN》4月10日，全台在苗栗縣政府文化觀光局中正堂唯一公演。（苗栗縣政府文化觀光局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由國立台灣體育運動大學文化藝術訪問團帶來的全新演出《看見臺灣 WE ARE TAIWAN》，4月10日晚間7點將在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳舉行行前公演暨授旗儀式，這也是國內唯一一場公演，採索票入場，自今（20）日上午起至文觀局服務台索票，每人限索4張，索完為止。

苗縣府文觀局指出，此次演出全長約80分鐘，融合舞蹈、音樂、歌唱、戲劇與傳統技藝等多元藝術形式，透過舞台敘事描繪閩南文化的人情溫度、原住民族的精神信仰、客家文化的堅毅韌性，以及當代青年世代的創意與活力，交織出一幅融合傳統與當代的文化圖景。整體演出不僅是一場藝術展演，更是一場以身體為語言、向世界述說台灣故事的文化行動，期盼讓海內外觀眾在舞動之中，看見台灣的溫度、韌性與創造力。

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文觀局表示，此次活動由行政院僑務委員會策畫，苗栗縣政府文化觀光局合辦，並由國立台灣體育運動大學文化藝術訪問團擔綱演出。該團於2025年以《魅力臺灣》展現年輕舞者青春洋溢、熱情奔放的舞台能量，透過創意編排與多元表演形式，成功感動美國及加拿大東岸僑胞與主流觀眾，獲得熱烈迴響。今年再度推出全新節目《看見臺灣WE ARE TAIWAN》，以更成熟的身體語彙與開放的文化視角，展現台灣多元族群交織而成的當代風貌。

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