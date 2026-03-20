新竹縣客家傳統建築工藝特展12場體驗活動 帶民眾看見客家建築門道

新竹縣文化局精心規畫講座、走讀、繪本說故事與手作活動共12場。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣縣史館《2026開物見藝 六進匠語》客家傳統建築工藝特展，迴響不斷，為讓傳統工藝精神擴散、扎根，文化局自即日起到6月13日展覽期間，精心規畫講座、走讀、繪本說故事與手作活動共12場，邀請大小朋友一起體驗客家傳統建築工藝的趣味。

《2026開物見藝 六進匠語》客家傳統建築工藝 特展以峨眉隆聖宮文物為核心，集結多位客家匠師名作。（新竹縣政府提供）

文化局長朱淑敏表示，該展覽以峨眉隆聖宮文物為核心，集結多位客家匠師名作，從刨鋸、鑿刻、堆塑、彩繪、疊砌及修復等6大面向，帶領民眾認識近代新竹客家建築工藝的演進與風華。客家建築不只有實用功能，更是生活美學的結晶，透過教育推廣活動，能讓傳統工藝在當代產生新連結。民眾不只是「看熱鬧」，更能實際透過手作與走讀「看見門道」，理解工藝保存的重要性。

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客家建築工藝教育推廣活動共有歷史光影講座、博物館的行旅、博物館的5感手作課、來博物館聽故事等4大系列，講座邀請到國家文化資產保存貢獻獎得主李乾朗教授，以及資深文史工作者康諾錫，帶領民眾從古建築裝飾之美，到客家傳統工藝的圖騰語彙，一步一步由欣賞走向理解。

3場走讀活動，由文資修復專家劉敏耀與彩繪學者蔡雅蕙博士帶路，實地走訪新埔、關西、北埔等客庄，串連宗祠、家廟、書院、老街與金廣福公館等歷史建築，親身感受客家建築工藝的細膩與文化底蘊。

繪本說故事活動，讓民眾從故事與圖像中認識傳統建築與家屋記憶。（新竹縣政府提供）

手作課由蘇靖倫、莊竣傑及蔡楊吉等專業師傅指導，除浮雕、彩繪外，還能親自進行客家老屋建築工藝與文物的修護體驗。喜歡聽故事的孩子，不能錯過《老房子》、《阿公阿嬤的三合院》等繪本，從故事與圖像中認識傳統建築與家屋記憶。

報名參加講座及走讀的民眾，可獲得《新竹文獻》期刊或文史叢書1本；此外，凡報名參與系列活動任1單元，可獲得章戳，集滿3枚章戳，就能兌換「縣史館限定小禮物」1份，數量有限，兌完為止。活動詳情請關注臉書粉專，或上新竹縣政府文化局藝文活動資訊網報名。

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