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最美工業遺址美術館在屏菸 屏東縣立美術館今驚豔開箱

2026/03/20 14:20

屏東縣長周春米（中）開箱屏東縣立美術館。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米（中）開箱屏東縣立美術館。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立美術館將於本（3）月28日開館營運，縣長周春米今（20）日在建築師石昭永與策展人許遠達陪同下，開箱美術館建築空間及典藏展「大湧崁岸」部分經典作品，搶先揭開這座由屏菸工業遺址蛻變而成的藝術新地標，令人驚豔。

屏東縣立美術館開箱，整體動線以中央連通廊道為主軸，串聯各展覽空間，形成清晰而流暢的參觀路徑。（記者羅欣貞攝）屏東縣立美術館開箱，整體動線以中央連通廊道為主軸，串聯各展覽空間，形成清晰而流暢的參觀路徑。（記者羅欣貞攝）

屏菸14號倉庫轉化為孕育藝術與文化的美術館，館內規畫展覽室、階梯區、備展室及多功能教室等空間。步入大廳，建築中央廊道懸掛的3組玻璃展櫃，形成一大展示亮點，彷彿漂浮於空間之中，成為串聯樓層與視線的視覺焦點。

透明盒體內首先呈現跨領域媒材藝術家康雅筑作品《軸鍊 編號二》，以產業與日常意象回應這片土地的歷史背景；中間展櫃為墨西哥藝術家Lua Rivera作品《織流》，透過色彩的流動與延展點亮空間；最後則由屏東藝術家峇岦嵐偲・旮札涅蘫作品《大聲種籽》作結，展現與土地的深刻對話。3件作品在玻璃盒體與光影映照下，宛如懸浮於光之中，讓觀者在行走、仰望與穿越之間，感受建築與藝術交織而成的立體風景。

屏東縣長周春米也開箱常設典藏展部分珍貴作品，圖為向福岡亞洲美術館借展、日治時期台灣第一位女畫家陳進的重要作品〈山地門社之女〉回台展出。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米也開箱常設典藏展部分珍貴作品，圖為向福岡亞洲美術館借展、日治時期台灣第一位女畫家陳進的重要作品〈山地門社之女〉回台展出。（記者羅欣貞攝）

現場也開箱常設典藏展部分珍貴作品。其中包括向福岡亞洲美術館借展、日治時期台灣第一位女畫家陳進的重要作品〈山地門社之女〉回台展出。陳進於1934年至1937年曾任教高雄州立屏東高女（現屏東女中），該作品為屏東排灣族女性留下珍貴的歷史圖像。

屏東縣立美術館驚豔開箱。（記者羅欣貞攝）屏東縣立美術館驚豔開箱。（記者羅欣貞攝）

典藏展「大湧崁岸」由許遠達與黃志偉聯合策展，從屏東山海交會的地理環境與多元人文出發，梳理南方藝術的歷史脈絡與當代表現。展覽集結屏東多年典藏精選作品，並串聯國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館3大館與國際館藏跨館協力，系統性呈現屏東藝術發展的歷史脈絡與未來潛力，件數逾160件。

屏東縣立美術館將於3月28日正式開館營運。（記者羅欣貞攝）屏東縣立美術館將於3月28日正式開館營運。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，縣立美術館將以「從屏東看世界，讓世界看屏東」為願景，未來將與典藏中心共同推動展覽策畫、典藏保存、藝術教育與研究工作，並透過國際策展交流，打造地方與國際藝術對話的重要平台。

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