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新美館國際特展 阿根廷藝術家薩拉切諾「共織宇宙」明登場

2026/03/20 16:08

新北市美術館「共織宇宙」展覽呈現「太陽能飛行博物館」大型裝置，以回收塑膠袋拼貼而成。（新北市美術館提供）新北市美術館「共織宇宙」展覽呈現「太陽能飛行博物館」大型裝置，以回收塑膠袋拼貼而成。（新北市美術館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市美術館自去年4月開館以來，將屆滿1週年，期間已推出10餘檔展覽，將於21日推出國際特展「共織宇宙」，由阿根廷藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）帶來在台首次大型機構個展，展覽結合藝術、科學與環境永續議題，透過跨域創作與公眾參與，邀請觀眾重新思考人類與自然之間的關係，並從藝術出發，展開對未來生活方式的想像。

新北市立大觀國小學生參與「太陽能飛行博物館」工作坊。（新北市美術館提供）新北市立大觀國小學生參與「太陽能飛行博物館」工作坊。（新北市美術館提供）

新北市美術館表示，「共織宇宙」展覽亮點之一「太陽能飛行博物館」計畫，自2007年發展至今，已於全球超過30個國家實踐，此次首度在台展開。新美館結合在地教育與社群網絡，透過社區大學串聯三鶯土樹地區學校與社區團體，邀請民眾共同參與創作，以回收塑膠袋為材料，透過集體拼貼與繪製，打造一件僅依靠太陽熱能即可升空的漂浮雕塑，實踐無需化石燃料的飛行想像。由民眾共製完成的作品，亦將於展覽中呈現，成為展覽重要的一部分，展現藝術、環境教育與公民參與的跨域結合。

新美館邀民眾參與創作，以回收塑膠袋進行繪製與拼貼，實踐藝術與環境永續的結合。（新北市美術館提供）新美館邀民眾參與創作，以回收塑膠袋進行繪製與拼貼，實踐藝術與環境永續的結合。（新北市美術館提供）

托馬斯．薩拉切諾長年活躍於國際藝術舞台，曾參與威尼斯建築雙年展，並於紐約大都會藝術博物館、韓國三星美術館等重要機構展出，為當代跨域藝術的重要代表之一，透過本次展覽與工作坊計畫，期望將藝術從展場延伸至社區與教育現場，讓民眾不只是觀看者，更成為創作者與參與者，深化藝術與生活之間的連結。

此外，隨著捷運三鶯線預計於今年通車，未來前往新北市美術館的交通將更加便利，可望進一步提升民眾參觀意願，帶動區域文化發展。亦持續結合戶外園區規畫多元活動，包含市集、展演及節慶活動等，透過展覽與公共空間串聯，打造兼具藝術體驗與生活參與的文化場域，吸引不同族群走進美術館。

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