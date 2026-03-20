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盲人也能「看」漫畫！《一刀傳》全台首創為視障者推出特展

2026/03/20 16:14

國家漫畫博物館舉辦已故漫畫家陳弘耀的「經典．穿越 陳弘耀」特展，並全台首創專為視障者打造的漫畫導覽，讓盲人透過對應輔具，用「觸摸」來看漫畫。（鄭詠中提供）國家漫畫博物館舉辦已故漫畫家陳弘耀的「經典．穿越 陳弘耀」特展，並全台首創專為視障者打造的漫畫導覽，讓盲人透過對應輔具，用「觸摸」來看漫畫。（鄭詠中提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕盲人也可「看」漫畫！已故漫畫家陳弘耀的經典作品《一刀傳》登上國家漫畫博物館，並由其妻子鄭詠中（Amigo）擔任策展人，全台首創專為視障者打造的漫畫導覽，透過特製輔具、浮雕及口述等，讓盲人一邊聽著故事、一邊沉浸觸摸漫畫筆觸，一步步理解體會漫畫作品內涵。

「不用眼看漫畫有更多趣味！」鄭詠中指出，「經典．穿越 陳弘耀」特展已在國家漫畫博物館園區登場，昨（19）更舉辦全台首場專為視障者打造的漫畫導覽，共有6名視障者參與，他們皆興奮地說：「第一次聽說能讓視障者看漫畫，實在好好奇！」

「經典．穿越 陳弘耀」特展推出全台首創的盲人漫畫導覽，視障者可透過輔具，觸摸經典作品《一刀傳》的特殊分鏡、破格設計等，讓參與者紛紛驚呼。（鄭詠中提供）「經典．穿越 陳弘耀」特展推出全台首創的盲人漫畫導覽，視障者可透過輔具，觸摸經典作品《一刀傳》的特殊分鏡、破格設計等，讓參與者紛紛驚呼。（鄭詠中提供）

鄭詠中表示，透過特別製作的「輔具」，讓視障觀眾可以一邊聆聽口述影像的導覽，一邊親自觸摸、理解漫畫作品，如《一刀傳》與《赤狐》主視覺中，輔具將明眼人一眼望穿的視覺訊息拆分開來，分別呈現角色構圖、材質，甚至繪畫技法，讓視障者一步步以他們熟悉的方式理解，專注沉浸在觸覺中，時不時小聲驚呼，呈現瞬間理解等感受。

鄭詠中也表示，漫畫的分鏡也能以觸覺讀懂，導覽中，眾人屏息聽《一刀傳》故事：大俠一刀注意到樓頂有人埋伏，此時天花板破開，竟掉下一具刻了字的屍體，隨即讓視障者摸起輔具，親身體會漫畫「破格」震撼分鏡與立體感。而在《赤狐》中，陳弘耀用刀片割自己的作品、製造暗夜雨絲的效果，該特色用輔具再現後，也讓視障者驚訝：「原來漫畫中雨勢的大小摸得出來。」

漫畫作品《赤狐》主視覺與對應輔具，可讓視障者透過觸摸感受漫畫筆觸、分鏡等內涵。（鄭詠中提供）漫畫作品《赤狐》主視覺與對應輔具，可讓視障者透過觸摸感受漫畫筆觸、分鏡等內涵。（鄭詠中提供）

該導覽請到視障美術教育平權藝術家「22號兔」（王靖勳）擔任顧問，她說，這些輔具「明眼人也會覺得好玩」，啟動視覺以外的感官有更多樂趣。鄭詠中說，導覽與台灣愛之光公益協會協助合辦，也與華梵大學學生經校方「共學計畫」製作輔具，目前輔具暫時進廠休息，特展則持續舉辦到29日。

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