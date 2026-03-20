桃園市兒童美術館「小旅人．大旅程」明起展出到6/14

桃園市兒童美術館主題展覽「小旅人．大旅程」展出作品〈耳朵怪的聲音製造機〉。（桃園市立美術館提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市兒童美術館自明（21）日起到6月14日推出主題展覽「小旅人．大旅程」，從孩子的視角出發，思考旅行如何成為「自我認識」的重要契機。桃園市政府文化局長邱正生說，展覽融入桃園在地特色，可以讓孩子們打開五感認識城市與地方文化，並觀看不同的世界。

桃園市兒童美術館主題展覽「小旅人．大旅程」展出作品〈寄風景的人〉。（桃園市立美術館提供）

展覽規畫3個展區，分別對應旅行的不同階段，第1站從「啟程的自由與嘗試」出發，透過致穎、原倫太郎＋原游的互動裝置作品，讓觀眾主動選擇路徑與方向，從嘗試與探索開啟旅程記憶；第2站「途中的新奇與發現」則邀觀眾聆聽不二擊聲音製造所的創作，欣賞畫家邱創乾描繪百年前的桃園風景，並對照蕭其珩的當代生活紀錄，沉浸在歷史與現代的交織中。

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桃園市兒童美術館主題展覽「小旅人．大旅程」展出作品〈手的旅行日記〉。（桃園市立美術館提供）

第3站「邂逅、分享與連結」，展出鹽池工作室、尹子潔的創作，觀眾可透過肢體語言與其他人打招呼或在郵筒投遞1封信，將焦點轉向人與人之間的互動；桃園市立美術館長林詠能說，旅行不見得要去遠方，對孩子而言，世界很大、有很多新事物等待探索，展覽融入遊戲式探索設計，鼓勵孩子化身小旅人，以觀察力、感受力、想像力完成旅行，也盼透過展覽與藝術作品，能讓孩子將遊戲互動的學習經驗轉換為獨特的親身體驗。

桃園市兒童美術館主題展覽「小旅人．大旅程」展出作品〈水之村〉。（桃園市立美術館提供）

4月到6月間，兒美館配合主題展覽，還陸續推出多感官旅行體驗、孩童視角的攝影旅程、戲劇導覽、視障導覽、寶寶劇場等親子教育推廣活動，相關資訊可洽桃園市立美術館官網、臉書粉絲專頁查詢。

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