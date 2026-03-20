常玉、李希特罕見傑作首登拍場 佳士得香港春拍3/27舉槌

常玉〈毯上的曲腿馬〉油彩、纖維板，49x74.2公分。1950-1960。（佳士得提供）傑哈德·李希特〈抽象畫〉，油彩、畫布，200x180公分。1991。（佳士得提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕佳士得拍賣行宣布將於3月27日至28日，在香港中環亞太區新總部The Henderson舉行「二十及二十一世紀藝術」春季現場拍賣。本季拍賣由「二十及二十一世紀晚間拍賣」於27日揭開序幕，隔日則接續舉行二十世紀及二十一世紀兩場日間拍賣，值得注意的是，拍賣萃選常玉、傑哈德．李希特（Gerhard Richter）、沃爾特．史畢斯（Walter Spies）、趙無極與草間彌生等國際名家傑作，備受藏家矚目。

草間彌生〈南國〉壓克力、畫布，38x45.5公分。1978。（佳士得提供）

此次晚間拍賣的一大焦點為常玉的〈毯上的曲腿馬〉，該作約創作於1950至1960年代，估價達2千8百萬港元至4千8百萬港元（約新台幣1.1億至1.9億元），佳士得表示首次亮相拍場此作來源，由常玉摯交Lévy家族直接購自藝術家本人並珍藏至今。常玉現存以馬戲為主題的傑作僅9幅，此畫融合東方象徵紋樣與西方馬戲文化，描繪駿馬在飾以吉祥紋樣的金毯上行禮。

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大衛．霍克尼〈椅子〉油彩、畫布，121.9 x 91.4公分。1985。（佳士得提供）

另一件領銜鉅作為德籍藝術大師傑哈德．李希特的〈抽象畫〉，同樣是首度登上拍場，該作於1991年創作，估價7千8百萬港元至9千8百萬港元（約新台幣3.2億至4億元），佳士得說明，此畫展現李希特標誌性的刮板技法，透過層層堆疊與刮擦，揭示底層豐富的鮮紅顏料，是其抽象系列中極具代表性的作品。此外，沃爾特．史畢斯的〈登高望遠〉也將於晚間拍賣登場，該作結合歐洲現代主義與峇里島風情，勢將挑戰藝術家世界拍賣紀錄。

趙無極〈18.03.63〉油彩、畫布，60x81公分。1963。（佳士得提供）

3月28日的日間拍賣則由趙無極「狂草時期」的力作〈18.03.63〉領銜。除趙無極外，亦囊括馬克．夏加爾（Marc Chagall）、胡安．米羅（Joan Miró）、草間彌生與南韓、日本藝術佳作。此外，東南亞藝術部分則有來自Melchior Dejouany珍藏的越南藝術，包含阮嘉智及黎譜等大師創作。二十一世紀藝術則以克麗絲汀．嬡珠（Christine Ay Tjoe）與尼古拉斯．帕蒂（Nicolas Party）的作品為焦點。

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