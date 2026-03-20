中山青年藝術獎巡迴展 馬祖民俗文物館今開展

「2025中山青年藝術獎巡迴展」今（20）日於離島連江縣馬祖民俗文物館開展；圖由右至左為連江縣長王忠銘、台東大學教授林永發、國立國父紀念館長王蘭生。（連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣政府攜手國立國父紀念館共同主辦的「2025中山青年藝術獎巡迴展」，今（20）日於連江縣馬祖民俗文物館開展；連江縣長王忠銘與國父紀念館館長王蘭生、藝術家林永發及多位藝文界人士共同見證展覽揭幕。王忠銘說，馬祖擁有得天獨厚的自然景觀與人文底蘊，他誠摯邀請參展藝術家在展覽期間深入走訪馬祖，將所見所感轉化為創作靈感，讓藝術與地方產生更深層的連結。

「2025中山青年藝術獎巡迴展」今（20）日於連江縣馬祖民俗文物館開展；圖為本屆中山青年藝術獎得主柯麟晏。（連江縣政府提供）

王忠銘表示，「中山青年藝術獎」自創辦以來已邁入第11年，長期致力於培育20至45歲青年藝術家，透過獎勵機制與展覽平台，鼓勵創作並協助藝術人才邁向更專業與國際化的舞台。

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王蘭生指出，此次巡迴展移師馬祖舉辦，別具意義，透過國立國父紀念館與地方文化場館的合作，讓優秀藝術作品走出都會、深入離島，不僅提升地方文化能量，也讓馬祖鄉親能近距離接觸當代藝術，拓展藝術視野。展覽精選27件得獎作品，涵蓋水墨、書法及油畫3大類，呈現多元創作風貌與豐富藝術語彙。

連江縣政府文化處長吳曉雲說，期盼藉由展覽，提升民眾對藝術的認識與參與，讓藝術走入日常生活，進一步促進文化扎根與地方創生。「2025中山青年藝術獎巡迴展」展期至4月26日止，展覽地點為馬祖民俗文物館。

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