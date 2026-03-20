南國美全館免費 3/25美術節帶你走進台灣藝術現場

美術節活動規劃「傳承」講座。（南國美籌備處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕如果藝術不只是掛在牆上的作品，而是一段可以重新體驗的歷史。台南國家美術館籌備處選在3月25日美術節，邀請民眾用一整天走進台灣近現代美術的「現場」。當天全館免費開放，結合音樂、寫生與講座，讓藝術不再只是觀看，而是可以親身參與的生活經驗。

3月25日美術節，南國美邀請金曲歌王謝銘祐與DJ音樂藝術團隊 Oh Room合作演出，讓音樂成為觀看藝術的另一種方式。（南國美籌備處提供）

這場活動最特別的地方，在於把「台灣藝術史」變得更貼近日常。現場將邀請金曲歌王謝銘祐帶來演出，並與DJ音樂藝術團隊Oh Room合作，讓音樂成為觀看藝術的另一種方式；戶外寫生活動則帶領民眾走入城市，用畫筆重新詮釋過去藝術家走過的創作軌跡。

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不只用看與聽，還能「聽故事」。活動中特別規畫「傳承」講座，邀請廖繼春、張萬傳與倪蔣懷等前輩藝術家的後代現身分享，從日常記憶出發，談創作背後的情感與時代。這不只是認識作品，更像走進一段段真實人生，讓藝術史變得有溫度、更貼近人心。

近現代美術作品走出戶外，在祀典武廟的現地展示。（南國美籌備處提供）

台南國家美術館籌備處表示，推廣近現代美術不只是保存，更重要的是讓它被理解、被延續。從台南孔廟、祀典武廟的現地展示，到與在地咖啡館合作推出藝術杯，都是希望讓藝術走進生活，讓更多人重新認識台灣藝術的發展脈絡。

這場美術節，不只是活動，更像一次「再發掘、再創造」的行動。透過音樂、創作與對話，讓近現代美術不再只是歷史，而是一種可以被感受、被參與，甚至持續延續的文化經驗。

「傳承」講座報名連結（限額40名）：https://www.momatainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=9535&s=251538

南國美將於3月25日美術節當天全館免費參觀。（南國美籌備處提供）

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