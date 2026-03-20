還有人讀詩？國圖講座聚焦上升中的台灣詩壇新星

短影音風行年代，還有人讀詩？為促進大眾認識近代台灣文學之美，國家圖書館以「上升中的台灣詩壇新星」為主題，從明（21）日起至4月18日舉辦春季閱讀系列講座。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕短影音風行年代，還有人讀詩？為促進大眾認識近代台灣文學之美，國家圖書館以「上升中的台灣詩壇新星」為主題，從明（21）日至4月18日舉辦春季閱讀系列講座，5位學者將帶領民眾走進當代台灣詩的現場，理解新詩如何在媒介更迭與社會脈動之中持續生長，並在閱讀與對話中看見新星如何逐步成形。

國圖漢學中心學術交流組長黃文德說明，「上升中的台灣詩壇新星」一語，意象源於星象學與現代詩學的交感，正如星辰之運行需仰賴恆星的引力與軌道的傳承，台灣詩壇的發展亦非孤立的點狀爆發，而是一場跨越時空的星系運動，既有深厚人文底蘊的傳承與定錨，如同穩定運行的恆星；亦有實驗性語言、數位感官與跨媒介的創新書寫，如疾行中的新星，兩者在共同的星系中交感與互補，共同建構當代詩學的新邊界。

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台北場明天將由國立台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰打頭陣，演講「重塑文學活動場域—從網路興起的新詩紀元」；3月28日將由國立台灣師範大學文學院長須文蔚與國立中山大學中國文學系助理教授涂書瑋，對談「台灣新世代現代詩人的美學與關懷」；4月18日由台北市立大學中國語文學系副教授余欣娟，演講「盈盈草木疏—台灣現代詩的古典意象與變異」；台南場在4月11日於國立成功大學，高雄醫學大學語言與文化中心副教授鄭智仁主講「介入、疏離與變形—台灣現代詩的現實書寫」。

黃文德表示，在數位資訊碎片化、純文學面臨邊緣化的挑戰下，重新回歸「詩」的本質，不僅是為了看見新星的閃耀，更是為了在跨世代的對談中，探尋詩歌如何做為一種跨越時空的共同語言。活動網頁：https://actio.ncl.edu.tw/115_spring

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