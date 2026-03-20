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獎金25,000歐元 台法文化獎徵件

2026/03/20 21:00

第30屆「台法文化獎」即日起至5月31日徵件。（翻攝自法蘭西學院人文政治科學院網頁）第30屆「台法文化獎」即日起至5月31日徵件。（翻攝自法蘭西學院人文政治科學院網頁）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院合作辦理的「台法文化獎」，今年第30屆「台法文化獎」即日起至5月31日展開徵件，文化部表示，期待藉此持續激勵深耕台法、台歐文化交流且卓然有成的單位或人士，促進雙邊更多面向的文化合作與交流。

文化部說明，「台法文化獎」自1996年起每年頒發，並於2006年起將徵件範圍擴及為全歐洲，表彰在法國、歐洲及台灣推動台、法、歐文化藝術交流具特殊貢獻的機構或人士。

「台法文化獎」每屆獲獎者皆由台、法評審委員共同遴選，並於法蘭西學院舉行公開頒獎典禮，獎金原則為25000歐元。辦理30年來，報名人數屢創新高，迄今獎勵超過50個致力於台、法、歐文化藝術交流或學術研究的團體及人士。

第30屆「台法文化獎」申請採網路報名，詳情可詢法蘭西學院人文政治科學院「臺法文化獎」網頁（https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/candidature-aux-prix-2026-de-la-fondation-culturelle-franco-taiwanaise/）。

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