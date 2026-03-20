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科技藝術轉化艱澀生態議題 台英跨國共製《蝙蝠祭》在澳洲展演

2026/03/20 19:09

布里斯本世界科學節《蝙蝠祭》現場。（昆士蘭博物館、文化部提供）布里斯本世界科學節《蝙蝠祭》現場。（昆士蘭博物館、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣藝術家顧廣毅與英國藝術家Robert Johnson共創的《蝙蝠祭》（Bat Night Market），在文化部支持下，由駐雪梨辦事處文化組首度攜手昆士蘭博物館（Queensland Museum），於昨（19）日在「布里斯本世界科學節」（World Science Festival Brisbane）首演。

在《蝙蝠祭》75分鐘的奇幻旅程中，將觀眾帶往一個蝙蝠已絕種的世界，演示當生態系統失去關鍵物種而崩潰時，人類如何透過「跨物種資源運用」與「韌性飲食方案」應對挑戰，巧妙將亞洲特有的「夜市文化」翻轉為反思全球生態危機、氣候變遷與糧食技術的未來實驗場。

顧廣毅表示，《蝙蝠祭》長期關注蝙蝠保育議題，此次團隊特別與布里斯本當地演員及蝙蝠研究者跨域合作，藉此掌握許多在地蝙蝠物種及活動特性，並進一步融入演出內容，為創作注入鮮明的地方元素。

駐雪梨文化組表示，《蝙蝠祭》成功在國際舞台上展示了台灣科技藝術如何轉化艱澀的科學議題，開啟關於全球生態永續的全新對話。演出現場特別營造濃厚台灣夜市氛圍，從堆疊的啤酒箱、攤位價目表，到表演者化身攤主，觀眾在此起彼落的叫賣聲中，手持代幣穿梭各攤位，體驗遊戲與美食。

昆士蘭美術館與現代藝術館（Queensland Art Gallery and Gallery of Modern Art）策展人Tarun Nagesh表示，表演形式新穎且充滿趣味，「週末還會帶家人一同前來體驗」。包含裝置藝術展示及系列沉浸式演出，即日起至3月29日，在昆士蘭博物館4樓展演。

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