林榮杉、林時植父子「墨・器之間」書陶展 默契登場

林榮杉（右）、林時植（左）父子的「墨・器之間」書陶展，即日起在蕭如松藝術園區默契登場。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕蕭如松藝術園區即日起到4月12日，由書法家林榮杉跟陶藝家林時植父子帶來一個有趣的「墨・器之間」書陶展，林榮杉的創作有草隸書、楷書以及篆書，還在陶器上書寫，以此呼應林時植的歲月系列等陶藝創作，各有擅場，卻聯手展現一場跨世代、媒材以及精神層次的聯展，呈現父子倆在藝術領域的「墨器（默契）」。

蕭如松藝術園區表示，高齡80歲的林榮杉近10年仍耕耘書法藝術的社區教學，其草隸書最為人稱道，甚至還行雲流水在陶器上書寫創作。

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林時植的作品從陶藝出發，延伸到金屬與複合媒材的運用，探索器物在生活中的美。且配合蕭如松藝術園區的氛圍，展出他的4套茶具跟歲月系列作品，展現古樸風，跟他後COVID-19時代，轉為顏色亮麗的風格很不一樣。有趣的是，他從事陶藝創作多年後，才發現自己先祖最早竟就是經營陶器起的家。

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