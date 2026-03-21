自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

林榮杉、林時植父子「墨・器之間」書陶展 默契登場

2026/03/21 13:46

林榮杉（右）、林時植（左）父子的「墨・器之間」書陶展，即日起在蕭如松藝術園區默契登場。（記者黃美珠攝）林榮杉（右）、林時植（左）父子的「墨・器之間」書陶展，即日起在蕭如松藝術園區默契登場。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕蕭如松藝術園區即日起到4月12日，由書法家林榮杉跟陶藝家林時植父子帶來一個有趣的「墨・器之間」書陶展，林榮杉的創作有草隸書、楷書以及篆書，還在陶器上書寫，以此呼應林時植的歲月系列等陶藝創作，各有擅場，卻聯手展現一場跨世代、媒材以及精神層次的聯展，呈現父子倆在藝術領域的「墨器（默契）」。

蕭如松藝術園區表示，高齡80歲的林榮杉近10年仍耕耘書法藝術的社區教學，其草隸書最為人稱道，甚至還行雲流水在陶器上書寫創作。

林時植的作品從陶藝出發，延伸到金屬與複合媒材的運用，探索器物在生活中的美。且配合蕭如松藝術園區的氛圍，展出他的4套茶具跟歲月系列作品，展現古樸風，跟他後COVID-19時代，轉為顏色亮麗的風格很不一樣。有趣的是，他從事陶藝創作多年後，才發現自己先祖最早竟就是經營陶器起的家。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中