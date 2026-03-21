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國際永續藝術大展登場 新北市美術館「共織宇宙」21日開展

2026/03/21 14:22

新北市美術館國際特展《共織宇宙》開幕儀式，新北市副市長朱惕之（左2）與國際知名藝術家托馬斯．薩拉切諾（右2）共同出席，為展覽揭開序幕。（記者翁聿煌攝）新北市美術館國際特展《共織宇宙》開幕儀式，新北市副市長朱惕之（左2）與國際知名藝術家托馬斯．薩拉切諾（右2）共同出席，為展覽揭開序幕。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市美術館21日舉行國際特展「共織宇宙」開幕儀式，新北市副市長朱惕之與國際知名藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）共同揭開這場結合藝術、科學與環境永續的年度盛事，展期自3月21日至9月6日，適逢新北市美術館開館將滿一週年，展覽結合永續環境議題與跨域藝術創作，展現城市文化地標與全球對話的能量。

《共織宇宙》為阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾在台首次大型個展，結合藝術、科學與環境永續議題。（記者翁聿煌攝）《共織宇宙》為阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾在台首次大型個展，結合藝術、科學與環境永續議題。（記者翁聿煌攝）

「共織宇宙」為阿根廷國際藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）在台首次大型個展，展覽集結藝術家20多年來橫跨藝術、科學與環境行動的重要創作成果，從蜘蛛網結構研究到大氣層實驗，探討人類與自然之間的關係，展覽中呈現多件代表性創作，包括以回收塑膠袋製成、僅依靠太陽熱能升空的〈太陽能飛行博物館〉，以社群參與和環境意識為核心，透過社區大學在地網絡，串連三鶯土樹地區學校與社區團體，以回收塑膠袋為材料，由眾人共同創作完成，僅憑太陽熱能升空，提出無需化石燃料的飛行想像，既是藝術創作，也是氣候行動與「共用」實踐。

裝置作品〈算法‧韻律〉將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據，讓觀眾感受自然界的共振結構。（記者翁聿煌攝）裝置作品〈算法‧韻律〉將蜘蛛網震動轉化為聲音與數據，讓觀眾感受自然界的共振結構。（記者翁聿煌攝）

新北市美術館表示，4月25日適逢開館滿一週年，新北市文化局將於4月25日、26日於美術館戶外園區舉辦開館週年活動，活動規劃風格市集，集結在地品牌與文創攤位；傍晚登場的演唱會由多組實力歌手與樂團演出，夜幕低垂時更有煙火結合無人機展演，以科技與藝術交織的方式點亮夜空。

「共織宇宙」特展全票350元，新北市民、學生、65歲以上長輩等可享優待票250元，更多新北市美術館「共織宇宙」推廣活動與報名方式，詳詢新北市美術館官網。

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