林享郎「執念‧新境」個展台南登場 客家風情與抽象創作並呈

林享郎老師向與來賓解說創作意境。（南市客委會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市客籍藝術家林享郎的創作個展「執念‧新境」，今（21）日在台南客家文化會館開展，展出壓克力與油性粉彩作品共44件，涵蓋人物創作、風景寫生及抽象表現等多元面向，希望透過展覽與觀眾分享多年創作的心路歷程。

林享郎老師分享創作心路歷程。（南市客委會提供）

林享郎表示，其中〈新來嫂〉以人物寫生為起點，描繪一位剛新婚、身穿客家服飾的女子，手提竹編禮籃，臉上帶著略顯憨厚又茫然的表情，呈現客家女性淳樸自然的氣質。

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展覽也包括美濃〈雙峰山〉風景作品，以簡潔明亮筆法表現山景清爽氣息，以及多幅台南各景點現場寫生作品，並展示油性粉彩創作的抽象作品，呈現具象與抽象之間的多樣藝術表現。林享郎也盼觀者能在不同題材與媒材中感受繪畫所帶來的情感與想像。

南市客籍藝術家林享郎創作個展「執念‧新境」，今日在台南客家文化會館開幕。（南市客委會提供）

南市客委會主委陳新裕表示，「執念‧新境」象徵林享郎對繪畫長年不變的堅持。林老師早年自師範學校畢業，因熱愛繪畫再度進入國立藝術專科學校學習，長年來始終不忘初心，持續以畫筆探索創作可能，開展出屬於自己的藝術境界，也讓生命更加悠遊無限。

「執念‧新境」展覽將展出至4月5日，開放時間為每週二至週日上午9點至下午5點（週一及國定假日休館）。

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