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信誼兒童動畫獎參賽數創新高 印度作品首奪專業組首獎

2026/03/21 20:17

第17屆「信誼兒童動畫獎」今日揭曉，教育部政次劉國偉及信誼基金會董事長張杏如肯定得獎作品。（信誼基金會提供）第17屆「信誼兒童動畫獎」今日揭曉，教育部政次劉國偉及信誼基金會董事長張杏如肯定得獎作品。（信誼基金會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕第17屆「信誼兒童動畫獎」今（21）日揭曉，今年收件規模再創新高，共吸引102國、1618件作品參賽，其中國際件數1530件、台灣88件。專業組首獎由印度作品《Desi Oon（聽羊毛在唱歌）》奪得，創下印度首次獲首獎紀錄；台灣兒童創作組則由結合AI與環境議題的《啾啾翻譯機》，以及探討自我接納的《小雨滴的旅行》獲特優，展現新世代觀察世界的深度。

教育部政次劉國偉出席頒獎典禮表示，媒體素養成為當前教育關鍵課題，優質動畫作品可成為未來教學的重要素材。文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉指出，信誼持續17年舉辦動畫獎，讓台灣創作者與國際接軌，也為孩子搭建透過影像探索世界的橋梁。

印度作品表現亮眼，以真實羊毛製作的停格動畫《Desi Oon》勇奪專業組首獎。（信誼基金會提供）印度作品表現亮眼，以真實羊毛製作的停格動畫《Desi Oon》勇奪專業組首獎。（信誼基金會提供）

「信誼兒童動畫獎」自2009年創設以來，逐步發展為國際動畫競逐平台，並自2014年增設國際徵件，專業組參賽數年年攀升。信誼基金會說明，今年作品遍及全球不同文化區域，成為觀察動畫趨勢的重要窗口，歐洲作品多聚焦戰爭與社會議題，亞洲作品則擅長融合文化與情感，台灣創作則以細膩描繪家庭與陪伴見長。

印度表現亮眼，不僅首度奪首獎，亦拿下評審特選獎。Desi Oon以真實羊毛製作停格動畫，結合民謠描繪土地情感；Chalisa則以光影呈現神話角色，展現影像創新。專業組佳作由英國A Bear Named Wojtek與法國REVEN獲得，其中英國作品亦獲兒童票選人氣獎；匈牙利SHORTS FROM THE BOX同樣獲人氣獎。

英國《A Bear Named Wojtek》獲佳作及兒童票選人氣獎。（信誼基金會提供）英國《A Bear Named Wojtek》獲佳作及兒童票選人氣獎。（信誼基金會提供）

此外，兒童創作組邁入第7年，今年共收到130件作品，來自全國36所小學與11個共學團體，逾500名孩童參與，作品主題涵蓋家庭、成長、環境與文化，也出現運用AI生成的創作。評審團指出，孩子透過動畫展現對生活與世界的理解，並逐步建立影像語言。

特優作品啾啾翻譯機以AI翻譯鳥語為主軸，從錯誤到修正，延伸至環境議題；小雨滴的旅行則透過奇幻旅程傳達自我接納，兼具創意與情感深度。優選作品則多從家庭關係出發，如SUPER DAD放鴿子一起拍動畫，展現孩子對親情與創作的理解。

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