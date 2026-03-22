新北美術家聯展登場 匯聚194位藝術家跨世代呈現「藝流之城」

「2026新北市美術家聯展」邁入第四十四周年，集結194位新北市美術家共同參與。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕「2026新北市美術家聯展」即日起至4月19日登場，於新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、新板藝廊、鶯歌陶瓷博物館、美麗永安藝文中心及市立圖書館樹林分館等6大展區同步展出。文化局表示，這屆邁入第44年，由策展人林文昌統籌，集結194位新北藝術家跨世代參與，以「藝流之城・記憶新北」為主題，透過多元媒材創作，呈現城市記憶與當代風貌。

各展區設有不同顏色的紀念戳章，邀請民眾走訪參觀。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長朱惕之指出，新北市美術家聯展為全台歷史最悠久的地方美展，長期推動藝術交流，已成為重要文化平台。今年以「藝流之城・記憶新北」為主題，從「流」的意象出發，象徵藝術在城市中的流動、交流與累積，透過創作回應城市的過去、當下與未來，展現藝術與城市發展之間的良性互動關係。

請繼續往下閱讀...

「2026新北市美術家聯展」規劃六大展區子題，描繪新北市豐富多元的城市樣貌。（記者羅國嘉攝）

文化局表示，此次聯展規劃6大展區子題，分別為「匯流世代」、「城市印象」、「致未來式」、「藝師視界」、「多元融合」與「山河記事」，從自然生態、工藝傳承、多元文化、世代交會與科技想像等不同面向，描繪新北市豐富多元的城市樣貌。各展場突破單一媒材限制，匯集繪畫、雕塑、書法、工藝與新媒體等多樣形式作品，呈現跨媒材交流的創作能量。

策展人林文昌說，藝術承載對土地與生活的觀察，透過作品讓城市記憶相互交織，形塑具活力的文化風景。展期間除導覽與講座，也推出「白鷺信札計畫」，邀民眾書寫與新北相關記憶參與展出，累積城市共同記憶。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法