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台江文化季首部曲開唱 素人創作唱出土地情感與記憶

2026/03/22 18:27

台江文化季「有夢音樂會」首場發表《台江的風咧吹》等在地素人新創歌曲。（記者王姝琇攝）台江文化季「有夢音樂會」首場發表《台江的風咧吹》等在地素人新創歌曲。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕第17屆台江文化季首部曲「台江有夢音樂會」在台江文化中心劇場開鑼，首場「大風吹，吹愛寫歌的人」由社大台江分校作曲班師生發表自己作詞、作曲的新歌，老中青三代學員，展現為台江家鄉寫歌作曲的風格。

這場發表會曲目由個人記憶與社會關懷出發，涵蓋轉型正義、情感守護與土地夢想，創作中交織多元聲音，其中集體創作《未插電．台江電音組曲》，透過語言節奏與聲音堆疊，描繪台江地景、記憶與生活，形塑流動而多層的地方聲音風景。

台江有夢音樂會聽在地素人唱出自己為家鄉創作的歌曲，每首都觸動人心（記者王姝琇攝）台江有夢音樂會聽在地素人唱出自己為家鄉創作的歌曲，每首都觸動人心（記者王姝琇攝）

社大台江分校執行長吳茂成表示，2026年台江文化季「有夢音樂會」首場演出，由社大台江分校作曲班27位師生，在台江文化中心實驗劇場發表《台江的風咧吹》、《未插電．台江電音組曲》等系列新創歌曲，包括市議會秘書長顏昇祺也加入為家鄉寫歌行動，唱出《永續台江》，敘說台江美麗的溼地生態。

第17屆台江文化季首部曲「台江有夢音樂會」在台江文化中心劇場開鑼。（記者王姝琇攝）第17屆台江文化季首部曲「台江有夢音樂會」在台江文化中心劇場開鑼。（記者王姝琇攝）

此外，溪頂寮代天宮委員吳銘福耆老，以台江文化運動故事唱出《母是著認命》，鼓勵鄉親要以行動，走出台江新命運；台江分校陶藝老師齊兢文則唱出《散步山海圳》；年輕一輩的孫琬婷以「台17」為主題，譜出《一整條海線都是虱目魚的口味》，27師生接力創作的精彩歌曲，博得滿堂彩，台下掌聲及感動連連。

指導老師陳婉菱表示，台江作曲班以創作為核心，帶領學員透過寫歌體驗音樂的力量。吳銘福說，活到老學到老，參與創作的這幾年，看見大家將對土地之情創作成歌曲，讓在地文化生根，深深觸動人心，台江風咧吹，吹出台江進步與驕傲。

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