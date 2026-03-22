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吳晟《他還年輕》詩集日文版分享會 呈現跨越語言、穿越邊界的文學特性

2026/03/22 18:28

吳晟（右三）與翻譯者明田川聰士（右四）於台中中央書局，舉辦詩集《他還年輕》日譯本新書發表會。（記者張瑞楨攝）吳晟（右三）與翻譯者明田川聰士（右四）於台中中央書局，舉辦詩集《他還年輕》日譯本新書發表會。（記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣鄉土詩人吳晟的詩集《他還年輕：吳晟二十一世紀詩集》的日文版新書，今天（22日）上午於台中市中央書局舉辦「分享會」，這是吳晟第一本翻譯成日文的著作，翻譯詩集的日本中央大學文學部教授明田川聰士親自出席，他強調日文版新書出版有三項意義，分別是呈現吳晟詩集的完整面貌、幫助日本讀者想像此書的台灣社會背景，以及促成日本讀者建立系統性認識台灣文學的基礎。

明田川聰士當場以日文朗誦吳晟詩作《他還年輕》。（記者張瑞楨攝）明田川聰士當場以日文朗誦吳晟詩作《他還年輕》。（記者張瑞楨攝）

明田川聰士強調，日本出版翻譯詩集，多數是由學者挑出部分作品彙集為「選集」，無法呈現原本詩集企圖呈現的全貌，這本去年底由「思潮社」出版的《他還年輕》日文版詩集，是全本全文翻譯，更能呈現詩集創作時的台灣社會背景，不過，翻譯時亦有諸多挑戰，例如生活用語、地形地景與台語詞彙不易翻譯，另外，也有世代隔閡與對話差異，作品常呈現務農、農村等場景，但日本的年輕讀者，沒有務農經驗，也缺乏農村生活經驗，這部分得用詩的敘事性彌平上述隔閡與差異。

吳晟（左）強調，明田川聰士（圖中）的日文翻譯，讓他一解自己詩集沒有日譯版的缺憾。（記者張瑞楨攝）吳晟（左）強調，明田川聰士（圖中）的日文翻譯，讓他一解自己詩集沒有日譯版的缺憾。（記者張瑞楨攝）

中興大學中文系主任解昆樺在主持這場分享會中強調，文學最吸引人之處，是具有跨越語言、穿越邊界的特性；吳晟則強調，他的著作曾翻譯多國語言，但很缺憾沒有翻譯為日文，感謝明田川聰士教授的卓越翻譯，讓他沒有缺憾。

靜宜大學日文系教授邱若山則分享他的閱讀感想，他強調吳晟寫詩且從事反國光石化等社會、環保運動，呈現對鄉土的詩集，也是文學加上社會運動的實踐典範；新文化協會前理事長陳彥斌則說，《他還年輕》這首詩是隱喻永恆玉山的年輕，這本詩集也呈現詩人吳晟對台灣土地之愛。

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