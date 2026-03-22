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阿公店溪文學獎揭曉 台語散文新秀受矚目

2026/03/22 18:29

台北醫學大學呂晨頤（中）摘下第19屆「阿公店溪文學獎」大專台語散文桂冠。（呂晨頤提供）台北醫學大學呂晨頤（中）摘下第19屆「阿公店溪文學獎」大專台語散文桂冠。（呂晨頤提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕第19屆「阿公店溪文學獎」得獎名單揭曉，台南大學黃明祺和台北醫學大學呂晨頤分別摘下大專散文、台語散文桂冠，呂晨頤獲悉得獎後興奮表示，台語是個充滿人情味的純樸語言，希望有更多人願意去研究、寫作，並以台語和他人做交流，讓更多人看見台灣的鄉土語言之美。

台南大學黃明祺摘下第19屆「阿公店溪文學獎」大專散文桂冠。（岡大會提供）台南大學黃明祺摘下第19屆「阿公店溪文學獎」大專散文桂冠。（岡大會提供）

「阿公店溪文學獎」由岡山大專青年協會（簡稱岡大會）2007年發起舉辦，為全台少數由地方單一社團舉辦的文學盛事，其中，為鼓勵兒童、青少年從小培養文學愛好設置的「國小台語童詩」、「國小客語童詩」，為全台首創的文學獎項，另為鼓勵台文創作，今年並新增「大專台語散文」獎項。

阿公店溪文學獎總顧問蔡文章表示，今年文學獎共收到373件參賽作品，各組經初審選出184件進入複審，作品皆有一定水準，其中，大專散文共有22所大專院校學子投稿，首次新增的大專台語散文收到8篇作品；值得注意的是，審評發現國中組部分作品有AI生成疑慮，在評分時討論十分熱烈。

此次評審包括張清榮、李漢偉、吳勝雄、陳正雄、張復聚、陳金花、李宗定、余昭玟、阮美慧、蔡錦德、蘇福男、黃漢龍、黃瑞田、顏妙容、鄭清和、蔣為文、鄭炯明、王建國、黃山高、鍾怡彥和邱淑華等人。

評審結果，各組前3名得獎名單如下︰

●大專散文組－第1名台南大學黃明祺〈定風波〉、第2名台北大學邱晴晨〈鐵鏽之城〉、第3名屏東大學李永義〈起點即終點－肉身記憶的等高線地圖學〉。

●大專台語散文組－第1名台北醫學大學呂晨頤〈油廠佮我，佇後勁〉、第2名成功大學李寬宏〈沿途風景〉、第3名陽明交通大學雷翔茲〈阿嗹佇阮心內上深的所在〉。

●高中散文組－第1名鳳山商工王韻淇〈高雄的味道是慢慢煮出來的〉、第2名高雄女中張宸語〈影〉、第3名仁武高中連毅宸〈私藏浪漫〉。

●國中散文組－第1名前峰國中蕭寳歆〈當春光落在溪畔的風鈴木上〉、第2名國昌國中劉益廷〈阿嬤的三輪車〉、第3名右昌國中楊澤〈點亮燈塔〉。

●國小散文組－第1名永安國小黃宥勲〈漁家爸爸〉、第2名前峰國小王璿盛〈小小淨爐手〉、第3名嶺口國小楊子菁〈荔枝轉紅的時候〉。

●台語童詩組－第1名茄萣國小郭品嫻〈烏面lā-poe〉、第2名砂崙國小林信翰〈寫hō͘寒天ê批〉、第3名太平國小沈庭卉〈大漢〉。

●客語童詩組－第1名吉東國小劉芷琪〈天弓个心情〉、第2名美濃國小曾筠玹〈愛惜大自然〉、第3名美濃國小黃品惇〈?等个學校〉。

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