曾耿元擔任台北愛樂少年樂團駐團音樂家 讚團員擁有純粹的力量

旅美小提琴家曾耿元擔任台北愛樂少年樂團駐團音樂家。（台北愛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年樂團成立20週年，特別邀請旅美小提琴家曾耿元擔任駐團音樂家，曾耿元表示「孩子們對音樂與演奏的投入與純粹，是我多年來難得再次如此強烈感受到的力量。」將協助樂團在弦樂發聲觀念、音準結構與聲部平衡上持續深化，逐步建立溫暖、深邃且富有層次的聲音風格，期盼未來能與樂團共同形塑更具辨識度的弦樂聲響。

台北愛樂表示，曾耿元出生於台灣，曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」，以及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀獎。長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。

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對於加入台北愛樂少年樂團成為駐團音樂家，曾耿元除將領樂團逐步形塑屬於自己的音色與音質，他還提到，在愛樂的教育氛圍中，他看見的孩子們清楚知道自己為何而演奏，並願意投入全部心力追求更好的聲音與更真誠的演出。因此，當台北愛樂發出邀請時，他幾乎沒有猶豫便欣然接受，並表示這是一段「特別而深刻的緣分」。

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