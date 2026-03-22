自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

曾耿元擔任台北愛樂少年樂團駐團音樂家 讚團員擁有純粹的力量

2026/03/22 18:48

旅美小提琴家曾耿元擔任台北愛樂少年樂團駐團音樂家。（台北愛樂提供）旅美小提琴家曾耿元擔任台北愛樂少年樂團駐團音樂家。（台北愛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年樂團成立20週年，特別邀請旅美小提琴家曾耿元擔任駐團音樂家，曾耿元表示「孩子們對音樂與演奏的投入與純粹，是我多年來難得再次如此強烈感受到的力量。」將協助樂團在弦樂發聲觀念、音準結構與聲部平衡上持續深化，逐步建立溫暖、深邃且富有層次的聲音風格，期盼未來能與樂團共同形塑更具辨識度的弦樂聲響。

台北愛樂表示，曾耿元出生於台灣，曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」，以及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀獎。長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。

對於加入台北愛樂少年樂團成為駐團音樂家，曾耿元除將領樂團逐步形塑屬於自己的音色與音質，他還提到，在愛樂的教育氛圍中，他看見的孩子們清楚知道自己為何而演奏，並願意投入全部心力追求更好的聲音與更真誠的演出。因此，當台北愛樂發出邀請時，他幾乎沒有猶豫便欣然接受，並表示這是一段「特別而深刻的緣分」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中