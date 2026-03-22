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曾耿元攜手台北愛樂少年樂團 「誰與爭鋒」獻4首膾炙人口協奏作品

2026/03/22 18:49

曾耿元將攜手台北愛樂少年樂團演出「誰與爭鋒」音樂會。（台北愛樂提供）曾耿元將攜手台北愛樂少年樂團演出「誰與爭鋒」音樂會。（台北愛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年樂團邀請旅美小提琴家曾耿元擔任駐團音樂家，並於5月12日在兩廳院演奏廳舉行「誰與爭鋒」音樂會，全場膾炙人口的經典協奏作品，由曾耿元擔任獨奏與領奏，與台北愛樂少年樂團攜手演出，在獨奏群與樂團之間交織出層次豐富、張力十足的協奏對話。

台北愛樂表示，自巴洛克時期以「大協奏曲」成為重要音樂形式以來，作曲家們不斷透過多位獨奏者與樂團的互動，創造出競合並存、對話鮮明的音樂語彙。不僅考驗作曲家的結構與音色配置能力，也讓演奏者在彼此呼應與交鋒之間，展現高度技巧與音樂表現力，形成音樂中層次斑斕、色彩豐富的藝術樣貌。

本場音樂會曲目橫跨巴洛克至古典時期的重要協奏經典，包括韋瓦第《B小調4把小提琴協奏曲》與巴赫《D小調雙小提琴協奏曲》，展現多重獨奏之間精巧細膩的對話；莫札特《降E大調交響協奏曲》第一樂章，則呈現獨奏與樂團之間的融合；壓軸是家喻戶曉的韋瓦第《四季》小提琴協奏曲。詳詢OPENTIX。

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