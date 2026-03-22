誠品室內樂節 法、韓2國美男系古典天團接力登台

韓國Novus弦樂四重奏將重返誠品室內樂節。（誠品提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026誠品室內樂節本月開跑，豐富多元的國內外知名樂團，將於4至6月間陸續登場，尤其受矚目的，是法、韓兩國美男系天團Arod弦樂四重奏與Novus弦樂四重奏，都將再度受邀來台演出。

Arod弦樂四重奏將帶來最拿手的海頓晚年顛峰之作。（誠品提供）

2024年首訪台即創下完售佳績的歐洲古典天團Arod弦樂四重奏，曾獲古典樂壇最高榮譽的「慕尼黑ARD大賽」金獎，首度訪美即登上卡內基音樂廳，以閃耀毫無矯飾的演奏實力，深受國際樂評讚譽。此次訪台，將於5月29及30日，連2天呈獻2套曲目，其中，四重奏之父海頓晚年的「Op. 76 」6首四重奏，被視為巔峰之作，各具特色、魅力十足，是海頓最受歡迎的作品之一。「Arod」將於第1天演出以晨光破曉般的輕快旋律優雅開場的第4首《日出》；第2天則演出富含感情張力第5首。

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而於2019年受誠品室內樂節邀請首度訪台的韓國歐巴天團Novus弦樂四重奏，堪稱典型美男系超人氣室內樂團，師承德奧傳奇Hagen四重奏，自2007年成立後，便迅速橫掃歐洲多項音樂大獎，包括ARD大賽銀獎，以及薩爾茲堡莫札特大賽首獎，被譽為「擁有超越年齡的技術水平和音樂天賦」。此次訪台，開場即安排洋溢青春氣息的舒伯特《第9號弦樂四重奏》，接續印象派室內樂經典拉威爾《F大調弦樂四重奏》，壓軸呈獻貝多芬的第2首《拉茲莫夫斯基四重奏》。

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