承載無數素人音樂家夢想 衛武營初代公共鋼琴這1天退役 邀民眾見證

衛武營初代公共鋼琴將退役。（翻攝自衛武營臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕2018年10月開幕的衛武營國家藝術文化中心，於2019年3月底在熱門景點榕樹廣場啟用公共鋼琴，迄今將屆滿7年。衛武營今日宣告，初代公共鋼琴即將功成身退，並邀請民眾一起於3月29日上午11時，一起見證新舊鋼琴的交接典禮。

「它以琴聲承載了無數素人音樂家的夢想，也見證無數路過民眾的故事，將每一份指尖落下的情感，積累成場館與大眾最深厚的情感羈絆。」衛武營表示，初代公共鋼琴自2019年啟用以來，每日自上8點至晚上11點，駐守 15 小時。「如今，這位陪伴我們2,555個日子的老戰友即將功成身退。歡迎您來到現場，共同見證它的謝幕，並迎接由瑞儀光電支持的嶄新公共鋼琴，在觸鍵之間，接續譜寫動人的新樂章。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法