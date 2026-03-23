走進青少年的藝術世界 青少年創作畫展現多元視角

民眾觀展欣賞青少年的畫作。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府社會處青少年中心即日起到4月6日在屏東公園「青少年中心二館－聚展空間」舉行「色彩裡的自己」青少年創作畫展，展覽匯集了在地學子的心靈創作，邀請大家走進青少年的藝術世界。

參加展覽的青少年學生合照。（屏東縣政府提供）

本次展覽由屏東縣青少年中心主辦，邀請公正國中與光春國中學生共同參與，將校園內的課程創作轉化為公共策展，打破傳統校內成果發表的限制，以專業的公共空間作為平台，讓學生作品跨出校園圍籬，用藝術與大眾對話。這不僅是青少年中心推動美感教育的延伸，更是支持青少年參與社會、透過藝術表達自我的重要里程碑。

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展出的作品風格多元，更展現青少年獨特的生命觀察。其中「曼陀羅系列」以圓心與規律幾何重複呈現內心的平衡與專注；「禪陀羅系列」則結合禪繞畫自由的線條，讓學生在創作中抒發情感、展現個人風格。

青少年中心二館「聚展空間」以支持青少年靜態展覽為核心，持續扮演實踐平台的角色，歡迎各學校社團或個人創作者與中心洽談合作，讓青少年的觀點能持續走入大眾視野。

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