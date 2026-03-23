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2026新竹國際動漫節 主視覺曝光

2026/03/23 14:23

2026新竹國際動漫節》主視覺曝光 。（市府提供）2026新竹國際動漫節》主視覺曝光 。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市年度動漫盛事《漫人祭—2026新竹國際動漫節》將於5月30日至31日登場，新竹市文化局今（23日）公開年度主視覺，以「動漫未來城市」為設計概念。今年活動首度走出室內場域，轉以城市街區為舞台，串聯新竹舊城區多處文化場域，結合動漫創作展覽、舞台演出與城市文化空間，邀請市民與動漫迷一同走入舊城，體驗動漫文化與城市生活交織的嶄新樣貌。

今年主視覺以「動漫未來城市」為設計概念，畫面中魔法少女乘坐象徵新竹科技城市的「晶圓」穿梭城市空間，並融入AI科技元素，象徵城市創新能量與動漫想像力的結合，同時也加入新竹市吉祥物皮卡一同前行。整體視覺以科技藍與活力粉為主調，呈現動漫世界與現實城市交錯融合的意象。《漫人祭》透過動漫文化連結創作、科技與城市生活，不僅讓動漫迷在城市中感受創意能量，也提供青年創作者展現作品與想像的舞台，讓更多創意被看見。

文化局長王翔郁表示，今年動漫節將以百年歷史的新竹州廳為核心場域，串聯舊城區多處文化空間，包括新竹市美術館、文化藝廊、青少年館及影像博物館等，並延伸至巨城購物中心。同時，活動也將於新竹市二二八和平紀念公園設置戶外舞台，邀請多組知名團隊共襄盛舉，演出活動將延續至晚間，與州廳展覽相互呼應，打造全天候的動漫城市嘉年華。

此外，《漫人祭—2026新竹國際動漫節》壓軸活動「Cosplay大賽」即日起至4月17日開放報名，邀請個人及團體組隊參賽，總獎金6萬元。決賽將選出24組優秀參賽者登上漫人祭舞台，邀請全臺動漫迷及Coser踴躍參與，以熱情與創意點燃舞台。「原創社團攤位」亦自即日起開放報名至4月15日止，廣邀原創漫畫家、插畫創作者、動漫周邊設計品牌及相關社團參與，共同打造結合創作、設計與動漫文化的創意市集。

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