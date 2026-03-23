百年車站保存再升級 台南火車站第2月台納入國定古蹟

台南火車站第2月台納入國定古蹟。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南車站保存再傳新進展，文化部2025年審議決議，將「台南火車站第2月台」南北段大部分納入國定古蹟範圍，並透過調查研究與修復再利用計畫，確認古蹟範圍包含車站本體、第1月台、原派出所與站務室等。

台南火車站自1900年設站，1936年完成現有站體，一直是南部重要交通節點與城市地標。第2月台啟用以來，長期負責南下列車乘降，承載大量旅運功能。此次納入古蹟範圍，讓車站主體與附屬設施一併保存，提升整體歷史場域的完整性。

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功能與設計方面，第2月台是車站中唯一島式月台，具備列車調度與待避的重要角色；連接第1、2月台的地下道，則是1936年改建時的重要設施，也是台灣早期大型車站少見的地下通道設計，展現當時在人流管理與交通安全上的前瞻思維。

台南火車站第2月台以鋼軌構成的雨棚，於鋼軌上留下1920年之年款，以及生產廠商為美國卡內基鋼鐵。（台南市政府提供）

在建築工法上，月台採早期鋼筋混凝土結構，雨棚則使用台灣罕見的40磅（20公斤）級鋼軌構成，呈現當時高超的鋼軌彎折技術與資源再利用的智慧。根據《台灣建築會誌》記載，1930年代改建時，雨棚採取部分新建、部分移築之工法，因此現存構造極可能保有第一代車站的歷史構件，具有高度保存與研究意義。

市長黃偉哲表示，第2月台承載市民深厚情感，無論求學、工作或返鄉，都是人生重要時刻的起點與終點。未來將結合鐵路地下化與周邊空間規畫，持續推動修復與再利用工作，在兼顧交通發展下，保存百年車站風貌，讓這段鐵道記憶成為世代共享的城市文化資產。

台南火車站第2月台納入國定古蹟。（台南市政府提供）

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