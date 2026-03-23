運河百年紀念特展 在城市水脈中看見台南

「運河有影－台南運河百年紀念展」4月2日起開展。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕適逢台南運河通航百年，文化局以「運河有影－台南運河百年紀念展」為題，將自4月2日至5月3日於中西區信義街「咾咕石芳宅」策畫特展，透過空間與歷史的交織，引領市民重新凝視這條與生活共生百年的水道。

「運河有影－台南運河百年紀念展」將在「咾咕石芳宅」（圖）登場。（台南市政府提供）

本次展覽以「影」為核心概念，既是影像與圖像的再現，也是運河與城市如影隨形的隱喻，更蘊含台語「有影」所代表的真實與存在，透過三大展區鋪陳過去、現在與未來的對話。此外，更規畫「厝裡市集」、主題講座、走讀導覽與音樂演出等活動，帶領民眾從不同視角理解運河的歷史深度與人文厚度，使文化不再只是展示，而是可被參與、被感受的生活實踐。

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市長黃偉哲表示，台南的城市記憶總與水緊密相連，從台江內海的潮汐更迭，到安平港的商貿往來，再到運河貫穿城區的流動軌跡，水不只是地理景觀，更是形塑城市性格的重要力量。

文化局長黃雅玲則表示，回望1926年運河開通的歷史節點，那不僅是一項重大工程的完成，更象徵著城市邁向現代化的重要步伐。文化治理的核心在於讓歷史走入生活、讓市民產生共鳴。運河曾承載貨物流通與產業發展，也映照著市民日常的流轉與情感記憶。隨著時代演進，從中國城的興衰到河樂廣場的再生，運河見證了台南不同階段的城市轉型。

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