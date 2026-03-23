自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

運河百年紀念特展 在城市水脈中看見台南

2026/03/23 14:36

「運河有影－台南運河百年紀念展」4月2日起開展。（台南市政府提供）「運河有影－台南運河百年紀念展」4月2日起開展。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕適逢台南運河通航百年，文化局以「運河有影－台南運河百年紀念展」為題，將自4月2日至5月3日於中西區信義街「咾咕石芳宅」策畫特展，透過空間與歷史的交織，引領市民重新凝視這條與生活共生百年的水道。

「運河有影－台南運河百年紀念展」將在「咾咕石芳宅」（圖）登場。（台南市政府提供）「運河有影－台南運河百年紀念展」將在「咾咕石芳宅」（圖）登場。（台南市政府提供）

本次展覽以「影」為核心概念，既是影像與圖像的再現，也是運河與城市如影隨形的隱喻，更蘊含台語「有影」所代表的真實與存在，透過三大展區鋪陳過去、現在與未來的對話。此外，更規畫「厝裡市集」、主題講座、走讀導覽與音樂演出等活動，帶領民眾從不同視角理解運河的歷史深度與人文厚度，使文化不再只是展示，而是可被參與、被感受的生活實踐。

市長黃偉哲表示，台南的城市記憶總與水緊密相連，從台江內海的潮汐更迭，到安平港的商貿往來，再到運河貫穿城區的流動軌跡，水不只是地理景觀，更是形塑城市性格的重要力量。

文化局長黃雅玲則表示，回望1926年運河開通的歷史節點，那不僅是一項重大工程的完成，更象徵著城市邁向現代化的重要步伐。文化治理的核心在於讓歷史走入生活、讓市民產生共鳴。運河曾承載貨物流通與產業發展，也映照著市民日常的流轉與情感記憶。隨著時代演進，從中國城的興衰到河樂廣場的再生，運河見證了台南不同階段的城市轉型。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中