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《#人生-化繁為簡》趙二呆紀念展 馬公市公所藝文走廊登場

2026/03/23 15:20

趙二呆藝術展在馬公市公所藝文走廊舉行，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）趙二呆藝術展在馬公市公所藝文走廊舉行，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳奇-藝術家趙二呆紀念展《#人生-化繁為簡》，即日起至4月24日在馬公市公所藝文走廊展出，今（23）日舉行開幕典禮，各界嘉賓雲集，由馬公市公所主秘蘇淑娟主持，民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、立委楊曜助理段湘玲等人都出席盛會。

馬公市公所主秘蘇淑娟，頒贈感謝狀給策展人趙二呆孫女趙頤。（記者劉禹慶攝）馬公市公所主秘蘇淑娟，頒贈感謝狀給策展人趙二呆孫女趙頤。（記者劉禹慶攝）

此次展覽由趙二呆長孫女趙頤策劃，精選其水墨與油畫作品。趙二呆本名同和，早年歷任福建省三元、將樂、林森等縣縣長，來台後轉向藝術創作，未受制於傳統訓練體系，作品以直覺與個人感受為出發，風格自由而具辨識度。其作品曾於1964年獲義大利羅馬國立現代藝術館收藏，逐步在國內外藝壇建立聲譽。

1980年代後期，趙二呆定居澎湖，於「藝奴居」持續創作，橫跨水墨、西畫、書法、雕塑等多元形式。辭世後，將1500件作品全數捐贈澎湖縣政府典藏，後續成立「二呆藝館」作為專屬展館，並以其本名命名「同和路」，其創作與地方連結已成為澎湖藝文發展的重要一環。

市長黃健忠表示，趙二呆在澎湖的創作歷程，不僅累積了可觀的藝術成果，也讓地方具備可持續發展的文化資源。市公所將展覽引入藝文走廊，是基於「讓市民更容易接觸藝術」的考量，透過日常動線的結合，降低藝術欣賞的門檻，而非僅侷限於特定展演空間。

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