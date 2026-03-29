火鍋季結束 剩下肉片這樣消滅

（資料照）

〔文／梁瓊白〕冬天一定會吃上幾次的火鍋，但如今都開春了、天氣也暖和了，估計應該不會再吃火鍋了，可是冰箱還有火鍋肉片，如果不處理，繼續冰下去的下場只會愈冰愈乾、水分盡失。這種肉片切得又薄又大，如果退了冰去炒，遇熱後會收縮得又柴又硬，即使放在湯菜裡，口感也不會好吃。最好切絲，因為薄，省略了片肉的刀工，可以直接切得要多細有多細。

切好的肉絲不用加太白粉，免得炒的時候黏成一團炒不散，這樣切出來的肉絲很細，所以炒了也不會老。

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大白菜切絲、加上年糕片正好做白菜炒年糕，先炒肉絲再炒白菜，接著放年糕，調味用點蠔油、一點糖、少許鹽，連水都不用加，因為白菜炒了會出水，材料簡單、做法簡單，炒好就是能吃一頓的簡餐。

如果沒有年糕，肉絲蛋炒飯也是一絕。先把蛋打散、炒好先盛出來，再放油炒蔥花、肉絲，然後放冷飯，蛋再回鍋一起炒勻，只用少許鹽和胡椒粉調味，肉絲看起來又細又多，蛋香撲鼻，一點也不比外面買的差。

豆干炒肉絲更是好吃又好做的下飯菜，切豆干需要點耐心，用五香豆干或滷豆干都行，切絲炒才入味，辛香料是比較多的蒜末和蔥花，油多放點，肉絲和豆乾先後下鍋稍微煸一下，然後下蒜末、蔥花，再用酒、醬油、少許糖、胡椒粉調味，炒勻起鍋，又香又下飯。

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