為電影交響音樂會刷新感官饗宴 《捍衛戰士獨行俠》將空降北流

此次電影交響音樂會將空降北流使視聽饗宴更升級。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由湯姆．克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick），「電影交響音樂會」曾於2024年登台掀起熱潮，因此，今年再度回歸，且將首次空降台北流行音樂中心，以最高殿堂的音場規格演出。

《捍衛戰士：獨行俠》的「電影交響音樂會」讓湯姆．克魯斯同感震撼。（MNA提供）

從標誌性的傳奇主旋律，到橫掃全球的流行金曲，所有配樂都透過交響樂團的重新編制賦予新生命，並同步於大銀幕播放整部電影。這個電影交響音樂會的經典製作，最令人稱道之處，是在倫敦皇家亞伯特廳（Royal Albert Hall）全球首演時，湯姆．克魯斯本尊現身，向原聲帶製作團隊致謝。他說，因為這些大師的才華，讓這部「為大銀幕而生」的作品得以透過現場交響樂，獲得深層的情感昇華。

請繼續往下閱讀...

台灣主辦牛耳藝術分享過去演出後觀眾的回饋，有現場粉絲說，「演奏一開始，雞皮疙瘩全部立正站好。」更有樂迷讚嘆，透過交響樂團現場演繹主題曲 〈Hold My Hand〉，讓其中的思念與承諾顯得格外磅礡動人。

牛耳藝術指出，此次台北場特別選址專為流行音樂與大型展演打造的台北流行音樂中心，具備更開闊的聲場設計與視覺投射條件，能讓音色更立體地包圍全場，讓觀眾更身歷其境地感受10G重力的音速飛行，就像湯姆．克魯斯所說的「夢想成真！」6月18日、21 日演出。詳詢MNA。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法