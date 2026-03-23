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衛武營國際音樂節4/10至19登場 巴洛克到當代前衛音樂饗宴

2026/03/23 20:18

《自動鋼琴大師：康倫・南卡羅》紀錄片放映暨座談會。（衛武營提供）《自動鋼琴大師：康倫・南卡羅》紀錄片放映暨座談會。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2026衛武營國際音樂節」將於4月10至19日登場，國際知名作曲家陳銀淑策劃17場演出，涵蓋管絃樂、室內樂、獨奏會等，由國內外傑出音樂家引領觀眾，享受巴洛克到當代前衛的音樂饗宴。

衛武營國際音樂節藝術總監、作曲家陳銀淑。（衛武營提供）衛武營國際音樂節藝術總監、作曲家陳銀淑。（衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬表示，今年邀請到勇於挑戰框架的藝術家，為衛武營注入無窮的創意，從駐節作曲家迪特．阿曼那充滿動能的協奏曲，到張玹打破觀演界線《眾人協奏曲》，以及康倫．南卡羅超越人類極限的自動鋼琴音樂，試圖挑戰既有聆賞形式，同時透過邀請如尤森兄弟、漢娜—伊莉莎白．穆勒等國際頂尖音樂家，以及衛武營當代樂團對音樂持續深耕，期許衛武營不僅是展演的舞台，更是孕育新聲音的搖籃，讓觀眾在衛武營遇見音樂的驚喜與奇蹟。

小提琴、肩式大提琴家謝爾蓋．馬洛夫。（衛武營提供）小提琴、肩式大提琴家謝爾蓋．馬洛夫。（衛武營提供）

開幕音樂會《從布拉姆斯到阿曼》由茱莉亞音樂院指揮系主任大衛．羅伯森10日率領國立台灣交響樂團，攜手鋼琴家安東．哥琛貝爾格，演繹作曲家迪特．阿曼的鋼琴協奏曲《大觸技曲》，展現炫技與視覺能量；下半場帶來布拉姆斯的第四號交響曲，展現浪漫情懷到現代語彙的跨時代對話。

創新與跨界實驗成為亮點，台灣作曲家張玹將於10至12日演出《眾人協奏曲》，融合大型互動感應聲音裝置，以及AI空間流動感測，國內首見「參與式作曲劇場」。

張玹《眾人協奏曲》。（衛武營提供）張玹《眾人協奏曲》。（衛武營提供）

台灣頂尖音樂家也將組成衛武營當代樂團，16日推出《音樂謎題與遊戲》、18日推出《新與舊》兩場音樂會，並邀請新生代木笛演奏家邱聖芳同台演出，也將世界首演台灣作曲家林佳瑩的委託創作。

開幕音樂會將由國立台灣交響樂團演出。（衛武營提供）開幕音樂會將由國立台灣交響樂團演出。（衛武營提供）

值得一提的是，11日也將放映紀錄片《自動鋼琴大師：康倫．南卡羅》，並舉辦映後座談。南卡羅是20世紀最具突破性作曲家之一，他利用自動演奏鋼琴打孔紙捲，創造超越人類演奏極限複雜節奏與速度，開拓全新音樂疆界的精神，迄今仍啟發無數當代創作者。

閉幕音樂會將由高雄市交響樂團演出。（衛武營提供）閉幕音樂會將由高雄市交響樂團演出。（衛武營提供）

壓軸閉幕音樂會《最後四首歌》將於19日舉行，由簡文彬指揮高雄市交響樂團，攜手女高音穆勒獻唱理查．史特勞斯晚年絕筆《最後四首歌》，並演繹布魯克納莊嚴宏偉的第六號交響曲，以及梅湘充滿宗教冥想的《被遺忘的奉獻》，呈現從生命告別到靈性昇華。

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