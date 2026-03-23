楊牧手稿疑遭非法拍賣 雖已下架但所有權待釐清 家屬提3點呼籲

楊牧手稿相關拍品已從掃葉工房拍賣圖錄中下架。（翻攝自拍賣圖錄）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對掃葉工房預計於29日舉辦的「清風似友 2026 春 台北古書拍賣會暨絕版書市」中，有3件楊牧手稿，今（23）日楊牧家屬夏盈盈及楊牧文學研究中心共同發出一份新聞稿，聲明該拍賣活動違法。目前掃葉工房已將3件拍品撤拍，但負責此事聯絡的洪範總編葉雲平表示，下架並非該中心訴求的最終目的，而是希望藉此引起各界對作家手稿所有權的關注與討論。

葉雲平說明，楊牧家屬及研究中心上週就發文給掃葉工房，也獲得對方允諾下架拍品，但基於拍賣會立場，掃葉工房並不願透露拍品的委託人，因此，也無法判斷來源是否合法。

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葉雲平指出，原來掃葉工房預計將楊牧的《北西北》手稿（Lot 203）、《夜宿大度山》手稿（Lot 204）以及《西班牙‧一九三六》詩稿（Lot 207）等3件重要原稿進行公開拍賣。但3份手稿皆是楊牧於1970年代親自投稿至《中國時報》供發表刊登之用，原應歸還給本人，楊牧生前雖未索回，家屬也不知手稿最終去向，或是由當時經手的人員因職務之便由保管變侵占？因此，有待釐清手稿淵源與所有權與著作權歸屬。

家屬與研究中心認為，這3件手稿是楊牧畢生文學創作的重要心血結晶，掃葉除應立即下架拍品之外，也應與該批手稿之委託人全數返還予楊牧的合法繼承人夏盈盈女士，不得有任何拖延或隱匿的行為。

葉雲平表示，夏盈盈女士已委託北辰著作權事務所蕭雄淋律師正式發函給掃葉工房，今日再發新聞稿，則是希望向社會大眾及藝文界、收藏界提出3點呼籲如下：

1是期盼所有愛護楊牧文學、重視智慧財產權與文化資產保存的社會大眾與藝文界朋友，共同抵制來源非法、侵害作家財產合法繼承人權益的商業行為。

2是呼籲掃葉工房立即停止拍賣、並從目錄、臉書與各大媒體上，撤除相關內容。

3則是請《中國時報》清查保存楊牧手稿的現況，並呼籲非法持有楊牧手稿之委託人，立即返還楊牧手稿，以避免後續更嚴厲的法律追訴。

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