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王羽佳掀起古典樂熱潮 門票3分鐘完售 黃牛詐騙都出現

2026/03/23 23:05

王羽佳睽違11年的台灣獨奏會巡演掀搶票熱潮，但也疑似出現黃牛票。（翻攝自MNA售票網）王羽佳睽違11年的台灣獨奏會巡演掀搶票熱潮，但也疑似出現黃牛票。（翻攝自MNA售票網）

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴家王羽佳睽違11年再登台舉辦獨奏會，曲目開盲盒仍掀搶購潮，今（23）日中午全面啟售，網路卻一片哀嚎，根據主辦牛耳藝術透露，台北開賣3分鐘、高雄開賣半小時即全面完售。沒想到緊接著就有人貼出疑似黃牛票的高額求售，對此，牛耳藝術呼籲「不要購買黃牛票」，文化部也歡迎檢舉，但也有律師提醒，不要購買來歷不明的票，以免遭詐騙。

過去10年來，王羽佳除曾於2018年與紐約愛樂聯袂登台，已很久沒在台灣開獨奏會，此次再登台，5月26日在台北國家音樂廳、27日在高雄衛武營音樂廳，票價包括青年席是在300元到5480元之間，而社群平台上則喊到7000甚至上萬，一看就知道是黃牛票。

雖然主辦單位與文化部都極力呼籲不要購買黃牛票，不過，也有很多愛樂者高喊不可思議：居然連古典音樂也搶這麼離譜！

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