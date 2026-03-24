新營文化中心「時間的身體」華岡舞展 即起開放索票

華岡舞展「時間的身體：跨世代共舞」將在新營文化中心登場，即起開放索票。（新營文化中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中國文化大學舞蹈學系年度製作2026華岡舞展「時間的身體：跨世代共舞」，將於本（3）月31日（星期二）在台南新營文化中心登場，復刻大師經典作品，也有新生代共創，內容精采，即起開放索票。

舞展以「時間的身體」為主題，從身體作為記憶載體的觀點出發，探討舞蹈如何在時代流轉中延續精神、轉化形式，並於傳統與創新之間建立連結。

請繼續往下閱讀...

新營文化中心表示，上半場將復刻資深大師級教授伍曼麗、陳隆蘭的經典作品，2人的創作不僅為台灣舞蹈發展的重要縮影，也展現前輩舞蹈家所累積的藝術精神與風格；希望透過經典作品的重現，呈現世代之間的文化傳承與延續。

華岡舞展「時間的身體：跨世代共舞」將在新營文化中心登場，即起開放索票。（新營文化中心提供）

下半場則聚焦於當代創作，由新生代編舞者施政良、林逸貞、蘇家賢共同創作，3人以多元且大膽的身體語彙，突破既有框架，展現當代創作在時間與空間上的解構與想像。

製作團隊認為該舞展旨在建立跨越時代的橋樑，不同世代的作品在同一舞台呈現，形成傳承與創新並行的藝術對話。

製作團隊希望透過舞者的肢體，觀眾能看見歷史的厚度如何轉化為創新的養分，實現「保有根源而不囿於形式、尊重歷史而擁抱當下的藝術理想。

舞展將於31日晚上7點在新營文化中心演藝廳登場，採索票入場，歡迎民眾至新營文化中心服務台索取；相關活動資訊，請上「新營文化中心」官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法