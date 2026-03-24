自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

新營文化中心「時間的身體」華岡舞展 即起開放索票

2026/03/24 14:27

華岡舞展「時間的身體：跨世代共舞」將在新營文化中心登場，即起開放索票。（新營文化中心提供）華岡舞展「時間的身體：跨世代共舞」將在新營文化中心登場，即起開放索票。（新營文化中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中國文化大學舞蹈學系年度製作2026華岡舞展「時間的身體：跨世代共舞」，將於本（3）月31日（星期二）在台南新營文化中心登場，復刻大師經典作品，也有新生代共創，內容精采，即起開放索票。

舞展以「時間的身體」為主題，從身體作為記憶載體的觀點出發，探討舞蹈如何在時代流轉中延續精神、轉化形式，並於傳統與創新之間建立連結。

新營文化中心表示，上半場將復刻資深大師級教授伍曼麗、陳隆蘭的經典作品，2人的創作不僅為台灣舞蹈發展的重要縮影，也展現前輩舞蹈家所累積的藝術精神與風格；希望透過經典作品的重現，呈現世代之間的文化傳承與延續。

華岡舞展「時間的身體：跨世代共舞」將在新營文化中心登場，即起開放索票。（新營文化中心提供）華岡舞展「時間的身體：跨世代共舞」將在新營文化中心登場，即起開放索票。（新營文化中心提供）

下半場則聚焦於當代創作，由新生代編舞者施政良、林逸貞、蘇家賢共同創作，3人以多元且大膽的身體語彙，突破既有框架，展現當代創作在時間與空間上的解構與想像。

製作團隊認為該舞展旨在建立跨越時代的橋樑，不同世代的作品在同一舞台呈現，形成傳承與創新並行的藝術對話。

製作團隊希望透過舞者的肢體，觀眾能看見歷史的厚度如何轉化為創新的養分，實現「保有根源而不囿於形式、尊重歷史而擁抱當下的藝術理想。

舞展將於31日晚上7點在新營文化中心演藝廳登場，採索票入場，歡迎民眾至新營文化中心服務台索取；相關活動資訊，請上「新營文化中心」官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中