打破舞台界線！雷克斯舞團「節奏事件」28日宜蘭演藝廳震撼登場

結合踢踏舞的精準敲擊與街舞的爆發力律動，雷克斯踢踏舞團年度跨界力作「節奏事件」，將於本週六（28日）晚間7點半在宜蘭演藝廳震撼登場。（宜蘭縣文化局提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕結合踢踏舞的精準敲擊與街舞的爆發力律動，雷克斯踢踏舞團年度跨界力作「節奏事件」，將於本週六（28日）晚間7點半在宜蘭演藝廳震撼登場，全場演出更將邀請具舞蹈或音樂專長的觀眾即興加入，打破舞台界線！

雷克斯舞團「節奏事件」現場，將邀請具舞蹈或音樂專長觀眾即興加入，打破舞台界線！（宜蘭縣文化局提供）

「節奏事件」由踢踏舞者彭丞佑、王力、伍于安領軍，跨界攜手爵士鼓與世界打擊樂演奏家曾淵明，以及街舞好手許世宏、現代舞者呂思宜等人共同激盪創作，將以「Non-Stop」不間斷形式進行，並融入本土月琴與爵士鼓等多元樂器，打造沉浸式的聲響體驗。

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宜蘭縣文化局指出，演出打破傳統舞台界限，並展現踢踏舞、街舞與現代舞的肢體語言；在音樂編制上更是大膽創新，交織富含本土底蘊的月琴、充滿現代律動的爵士鼓及合成器，舞者與音樂家將在台上展開一場關於節奏的深度探險。

舞團表示，全場採不間斷形式演出，搭配現場音樂的即興演奏，透過層層堆疊，將觀眾包裹在聲音的洪流中，並主打「參與式藝術」，跳脫單向表演框架，將開放具專長觀眾即興上陣，成為親身感受聲音與肢體交織魅力的創作者。

為鼓勵年輕族群走入劇場，主辦單位祭出文化幣專屬優惠，青年觀眾使用文化幣購票，可享300元指定席位與5折自由席優惠，憑票券還可至現場兌換限量「青年來廳禮」。民眾可至兩廳院文化生活系統購票，或電洽雷克斯踢踏舞團0922-760768查詢。

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