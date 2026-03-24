風神寶寶歌仔戲《火焰山》3/28嘉市中央廣場開演

風神寶寶兒童劇團是台灣首個以傳統戲劇與本土文化說故事的兒童劇團。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕以傳統戲劇與本⼟⽂化說故事的兒童劇場「風神寶寶兒童劇團」將於3月28日晚間7點在嘉義市中央廣場帶來創團經典作品《風神寶寶之火焰山》；市府文化局表示，這是繼去年9月室內演出獲得熱烈迴響後，今年再次邀請風神寶寶兒童劇團來演出，邀請大小朋友一同走進充滿想像力的戲曲世界。

明華園戲劇總團延伸發展的兒童劇品牌「風神寶寶兒童劇團」，誕生於2012年，是台灣首個以傳統戲劇與本土文化說故事的兒童劇團，多年來巡演全台，累積數百場演出經驗。

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該劇團以台灣歌仔戲為核心，結合現代舞台表演與兒童劇元素，將本土文化轉化為淺顯易懂、寓教於樂的表演內容，讓孩子在輕鬆愉快的觀演過程中，自然親近傳統藝術。

「風神寶寶之火焰山」將於3月28日晚間7點在嘉市中央廣場演出。（嘉市政府提供）

市府文化局長謝育哲表示，此次邀請風神寶寶兒童劇團來嘉演出，並特別將舞台搬到戶外中央廣場，讓表演藝術走入城市公共空間，打破劇場與民眾之間的距離，透過開放式藝文場域，希望讓更多家庭能輕鬆參與，在歡笑與互動中，感受台灣傳統戲曲的獨特魅力與生命力。

《風神寶寶之火焰山》改編自經典名著《西遊記》中膾炙人口的「火焰山」篇章，由風神寶寶帶領觀眾展開奇幻冒險，與孫悟空、唐三藏等角色在炙熱的火焰山世界中展開一段充滿挑戰與智慧的冒險。

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